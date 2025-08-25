La mayoría de la población desconoce la asociación del dolor de rodilla e ingle con problemas de cadera

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta realizada por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) ha revelado que la mayor parte de la población del país desconoce la asociación del dolor de rodilla e ingle con problemas de cadera.

El cuestionario, que ha sido respondido por 1.004 estadounidenses, ha mostrado cómo el 72 por ciento no sabe que el dolor de rodilla puede ser un síntoma de algún problema en la cadera, mientras que un 69 por ciento y un 66 por ciento tampoco conocen esta asociación con respecto al dolor de ingle y de muslo, respectivamente.

Sin embargo, un 71 por ciento sí conoce que la sensación de chasquido o pinchazo en la cadera es un síntoma de problemas de cadera, un 59 por ciento lo ha asociado con dificultades para doblares o atarse los zapatos, y otro 53 por ciento ha hecho lo propio con el dolor lumbar.

Otros síntomas menos conocidos pero que las personas asocian en mayor o menor medida a los problemas de cadera son los dolores nocturnos y la dificultad para dormir (45 por ciento).

Por otro lado, un 40 por ciento de las personas ha afirmado que su respuesta al dolor inexplicable es "aguantarlo", mientras que un 54 por ciento ha asegurado que toma medicamentos sin receta para controlarlo.

Es por ello por lo que los expertos del Estado de Ohio han subrayado la importancia de que las personas consulten a un experto médico si tienen algún dolor inexplicable para que se haga un diagnóstico correcto.

"Los pacientes me serán derivados por dolor de rodilla (...) Cuando examino al paciente, le giro la cadera y el paciente siente dolor. También le hacemos radiografías para determinar si tiene artritis en la cadera y si le convendría una prótesis", ha afirmado el médico cirujano ortopédico del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, Matthew Beal.

Aunque ha reconocido que la cirugía de reemplazo de cadera puede sonar "desalentadora", en realidad es uno de los procedimientos más fáciles de recuperar.

"Levantarse y caminar después de la cirugía puede servir como una amplia terapia física para la mayoría de los pacientes", ha añadido Beal, también profesor asociado de cirugía ortopédica en la Facultad de Medicina del Estado de Ohio.