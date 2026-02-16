La mayoría de los adolescentes no está preparados para un paro cardíaco repentino

Archivo - Corazón. - NATALI_MIS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un paro cardíaco repentino le puede ocurrir a cualquiera, incluidos los adolescentes, y según la Encuesta Nacional sobre Salud Infantil del Hospital Infantil CS Mott de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) muchas escuelas y familias pueden no estar completamente preparadas para responder.

CUANDO CADA SEGUNDO CUENTA

El trabajo recuerda que, si bien las estimaciones varían, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que aproximadamente 2.000 jóvenes menores de 25 años en los Estados Unidos mueren cada año por un paro cardíaco repentino.

La encuesta, representativa a nivel nacional, se basa en las respuestas de casi 1.000 padres con al menos un hijo de entre 13 y 17 años, encuestados en agosto de 2025. Según publica la propia Universidad de Michigan, solo aproximadamente la mitad de los padres afirman saber que la escuela de su hijo adolescente cuenta con un desfibrilador externo automático (DEA). Incluso menos saben dónde está ubicado o confían en que el personal escolar pueda usarlo en caso de emergencia.

"El paro cardíaco repentino en jóvenes es poco frecuente, pero cuando ocurre, la respuesta debe ser inmediata", asegura Sarah Clark, codirectora de la Encuesta Mott. "Cada segundo cuenta, y el uso de RCP y DEA es fundamental para la supervivencia".

MUCHOS ADOLESCENTES NO SABEN CÓMO SALVAR UNA VIDA

Casi la mitad de los padres dicen haber oído hablar de un niño o adolescente que ha sufrido un paro cardíaco repentino, pero la preparación parece ir a la zaga de la preocupación. Si bien más de un tercio de los padres creen que todos los adolescentes deberían ser evaluados para detectar enfermedades cardíacas, solo uno de cada siete dice que su hijo adolescente alguna vez se ha sometido a una evaluación cardíaca, con mayor frecuencia durante un examen físico deportivo.

"Que el pediatra escuche el corazón del adolescente y revise sus antecedentes familiares son pasos iniciales importantes", plantea Clark. "Sin embargo, algunas afecciones cardíacas en adolescentes no se pueden detectar solo con un estetoscopio. Los adolescentes deben informar cualquier síntoma que pueda indicar un posible problema cardíaco".

Para los adolescentes que experimentan palpitaciones cardíacas, mareos u otros signos de advertencia, los electrocardiogramas, comúnmente llamados EKG, pueden identificar ciertas afecciones cardíacas ocultas y son recomendados por algunas organizaciones médicas. Entre los padres que dicen que la escuela de su hijo adolescente tiene un DEA, solo dos de cada cinco saben dónde está ubicado y poco más de un tercio está seguro de que el personal de la escuela está capacitado y listo para usarlo.

Entre los padres que no saben si la escuela de su hijo adolescente tiene un DEA, la mayoría dice que cree que debería tenerlo. "Tener un DEA en un edificio no es suficiente", advierte Clark. "La gente necesita saber dónde está y sentirse segura al usarlo".

La encuesta reveló un fuerte apoyo a la capacitación en RCP y DEA. Aproximadamente cuatro de cada diez padres afirman haber recibido capacitación para usar un DEA, y casi nueve de cada diez afirman estar dispuestos a recibir capacitación gratuita sobre el uso de DEA. Una vez capacitados, casi todos los padres dicen que utilizarían un DEA en caso de emergencia si fuera necesario.

De manera similar, casi dos tercios de los padres informan estar certificados en RCP, y la mayoría dice que estarían dispuestos a recibir capacitación gratuita en RCP y realizar RCP en una emergencia si estuvieran capacitados.

CÓMO LOS PROGRAMAS ESCOLARES PUEDEN MARCAR LA DIFERENCIA

Sin embargo, menos adolescentes reciben capacitación. Solo uno de cada cinco padres afirma que su hijo adolescente ha recibido capacitación en RCP, y solo uno de cada 15 afirma que su hijo ha recibido capacitación para usar un DEA.

La mayoría de los padres dicen que querrían que sus hijos adolescentes practicaran RCP o usaran un DEA en caso de emergencia. Sin embargo, también expresan preocupación por la respuesta de los adolescentes a emergencias cardíacas, como el miedo a la angustia emocional si la persona no sobrevive, sentirse abrumado en el momento, tener problemas legales o la preocupación de hacer algo mal.

"Los adolescentes pueden salvar vidas", insiste Clark. "Con la capacitación y el apoyo adecuados, pueden actuar con rapidez en lugar de quedarse paralizados y mejorar considerablemente las posibilidades de supervivencia de una persona".

El experto añade que los hallazgos resaltan la importancia de programas como el Proyecto ADAM, que trabaja para prevenir la muerte súbita cardíaca en escuelas y comunidades, ayudándolas a lograr una vida cardiosaludable. El programa apoya a las escuelas en el desarrollo de planes de respuesta a emergencias, la capacitación del personal y la garantía del acceso a DEA.

Sin embargo, la mayoría de los padres apoyan una estrategia que va más allá de la capacitación del personal escolar. "Un paro cardíaco repentino puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando el personal escolar no está presente", finaliza Clark. "Los padres apoyan abrumadoramente un mayor acceso a la capacitación para que estudiantes y padres estén preparados para salvar vidas cuando ocurra lo inesperado".