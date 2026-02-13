Un mayor número de restricciones al aborto se relaciona con mayor número de muertes maternas

Archivo - Test de embarazo, fertilidad, infertilidad - RAWPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aumento en el número de restricciones al aborto a nivel estatal en EEUU se asocia con un aumento paralelo de las muertes maternas entre 2005 y 2023, según una nueva investigación de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

El trabajo se presenta en la Reunión sobre el Embarazo 2026 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. Los investigadores descubrieron que los estados con cinco o más restricciones diferentes al aborto presentaban tasas más altas de muertes maternas por cualquier causa, enfermedades cardiovasculares y violencia que aquellos con menos restricciones.

"El aborto es un procedimiento médicamente seguro, y restringir el acceso a él tiene consecuencias reales", recalca la doctora Marie C. Anderson, residente del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, quien dirigió el estudio.

"Nuestra investigación se suma a la creciente literatura que confirma el profundo impacto negativo que estas restricciones tienen en la salud materna en este país", declara la coinvestigadora, la doctora Lisa M. Nathan, jefa de Obstetricia del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

Utilizando el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., investigadores de la Universidad de Columbia revisaron datos estatales sobre las 22.380 muertes ocurridas en todo el país entre 2005 y 2023 en embarazadas de entre 15 y 54 años. Se revisaron todas las muertes ocurridas durante el embarazo o en los 42 días posteriores al parto. Los investigadores compararon las muertes en cada estado antes y después de la promulgación de 10 de las leyes estatales de aborto más comunes.

Entre 2005 y 2003, el número de restricciones al aborto aumentó de un promedio de 2,7 a 5,3 por estado. En 2005, solo cinco estados tenían cinco o más restricciones al aborto, considerados los más restrictivos. En 2023, el número de estados considerados como los más restrictivos ascendió a 27. Estos 27 estados incluían: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Nebraska, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin. De estos estados, Arkansas, Luisiana, Nebraska y Wisconsin presentaron el mayor número de restricciones al aborto durante el período del estudio.

Los investigadores descubrieron que seis de las diez restricciones comunes al aborto se asociaban con tasas más altas de mortalidad materna. Estas seis restricciones incluían la prohibición de la financiación de Medicaid para abortos, la prohibición de la cobertura de seguros del Mercado de Seguros Médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), los períodos de espera obligatorios, la exigencia de ecografías, la prohibición del aborto en el segundo trimestre y leyes de consejería sesgadas.

Cuatro de las diez restricciones al aborto se asociaron con tasas más altas de muerte violenta por homicidio y suicidio. Estas restricciones incluían la prohibición de la cobertura de Medicaid y del Mercado de Seguros Médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), los períodos de espera y la exigencia de que los abortos sean realizados exclusivamente por médicos.

"Cuando los estados adoptan múltiples restricciones al aborto, observamos aumentos mensurables en las muertes entre las personas embarazadas y en período de posparto", afirmó Anderson. "Las asociaciones que observamos fueron amplias, afectaron a las muertes por cualquier causa, las enfermedades cardiovasculares y la violencia, y subrayan que las políticas de salud reproductiva son inseparables de la salud materna".