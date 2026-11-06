Un mayor nivel de sustancias PFOA y PFOS se asocia con más casos de cáncer de mama ER-negativo

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MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), que forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), señalan que las mujeres con niveles sanguíneos elevados de dos sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas comunes, también conocidas como PFAS, tenían mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos (ER-negativos).

Las PFAS son un amplio grupo de sustancias químicas presentes en productos de consumo habituales. A menudo denominadas "sustancias químicas eternas", las PFAS no se degradan fácilmente en el medio ambiente y pueden permanecer en el organismo durante años.

El estudio, que se publica en la revista 'Journal of Clinical Oncology', halló que las mujeres con niveles plasmáticos más elevados de dos de estas sustancias, el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS), presentaban una mayor incidencia de cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos. No se observó una asociación clara entre estas dos sustancias químicas y el riesgo general de cáncer de mama.

"Las mujeres merecen respuestas claras sobre cómo las sustancias químicas presentes en su entorno pueden afectar su salud", declara el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Este estudio de los NIH vincula dos sustancias químicas persistentes con un mayor riesgo de cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos y exige una investigación más profunda.

Los tumores ER-negativos carecen de los receptores que permiten que la hormona estrógeno favorezca el crecimiento de las células cancerosas. En comparación con los cánceres de mama que responden a la hormona estrógeno, los cánceres de mama ER-negativos tienden a ser más agresivos y a tener peores resultados. Los científicos aún desconocen los factores que aumentan el riesgo de este tipo de cáncer de mama.

"Nuestros hallazgos, que confirmamos mediante un metaanálisis de investigaciones previas, indican que ciertos PFAS persistentes, como el PFOA y el PFOS, se asocian con un mayor riesgo de cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos, un tipo de tumor más agresivo con pocos factores de riesgo conocidos", explica la doctora Alexandra White, investigadora del NIH Stadtman y directora del estudio.

Investigadores de los NIH y sus colaboradores midieron 17 PFAS en muestras de sangre recolectadas años antes de que a las mujeres se les diagnosticara cáncer. Las mujeres del grupo con los niveles más altos de PFOA presentaron una tasa de cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos un 67% mayor que las del grupo con los niveles más bajos. En el caso del PFOS, la tasa fue un 93% mayor, casi el doble. Estas cifras describen diferencias relativas entre grupos, no la probabilidad individual de que una mujer desarrolle cáncer de mama.

La investigación se basó en el Estudio de las Hermanas, dirigido por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) de los NIH. El estudio más amplio incluyó a 50.884 mujeres de entre 35 y 74 años en Estados Unidos y Puerto Rico entre 2003 y 2009. Ninguna tenía cáncer de mama al unirse al Estudio de las Hermanas, pero todas tenían una hermana completa o media hermana a la que se le había diagnosticado previamente cáncer de mama. Para el estudio sobre PFAS, los investigadores incluyeron a 1.609 mujeres que desarrollaron cáncer de mama y una muestra de comparación de 2.269 mujeres.

"Estos hallazgos son importantes para la salud de la mujer en general. Aunque las sustancias PFAS persisten en el medio ambiente y en nuestros cuerpos, la exposición a ellas aún es potencialmente modificable, lo que significa que las personas pueden tomar medidas para reducir su exposición, y estos hallazgos podrían abrir nuevas vías para la prevención", plantea la primera autora, Che-Jung Chang, doctora, ex becaria de investigación de los NIH y actual investigadora de DLH, una organización de investigación científica.

Dado que las asociaciones más sólidas se observaron en tumores sin receptores hormonales, los autores sugieren que los PFAS podrían afectar el riesgo de cáncer a través de otras vías biológicas no hormonales. Entre las posibles vías se incluyen cambios en la actividad genética o en el sistema inmunitario. Sin embargo, este estudio no evaluó dichas explicaciones. Los autores recomiendan que futuros estudios evalúen a personas con mayor exposición a PFAS y a grupos más afectados por cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos.

Aunque la mayoría de las personas presentan niveles detectables de PFOA y PFOS en su organismo, estos compuestos se han eliminado gradualmente y se han sustituido por nuevos compuestos PFAS. "Se necesita más investigación, en particular para evaluar el riesgo de cáncer de mama asociado a los nuevos compuestos PFAS", finaliza White.