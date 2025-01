El mayor error en el tratamiento del 'burnout' y cómo evitarlo según un psiquiatra experto

¿Sabías que tu personalidad podría estar alimentando tu agotamiento laboral? Descubre los rasgos a evitar

La OMS reconoce el síndrome del burnout como un problema de salud, cada vez más frecuente, especialmente desde la pandemia. El también llamado 'síndrome del trabajador quemado' o 'síndrome de desgaste profesional' se relaciona sobre todo con estrés laboral, si bien cualquier tipo de estrés por exceso de actividad puede llegar a quemarnos.

Se estima que el 30% de la población lo padece. Y es que el estrés es una respuesta fisiológica del cuerpo ante un reto o una amenaza pero que si se tiene de forma constante sí puede constituirse como un grave problema de salud.

"El estrés laboral y el burnout provocan muchas otras enfermedades cuando se agravan. Sobre todo, hace que perdamos calidad de vida, y nos incapacita para disfrutar del día a día, y conectar con lo que vivimos", tal y como lamenta durante una entrevista con en Europa Press Infosalus Carlos Cenalmor, que es médico psiquiatra y psicoterapeuta, y "de los psiquiatras que no resuelve todo con pastillas", sino mediante un abordaje integral de la persona.

Creció y se formó en Madrid pero tras vivir un episodio de fuerte estrés y de 'burnout' en propia persona decidió cambiar radicalmente de vida, e irse a vivir a los Pirineos, desde donde ha escrito 'El síndrome del burnout' (Vergara), una guía con la que pretende ayudar a las personas a no quemarse en el trabajo, y a reconectar con su vida.

Considera que uno de los problemas actuales en el tratamiento del burnout es que se medicaliza sin ir al origen del problema, de manera que no se resuelve. "La herramienta de las pastillas suele ser muy limitada y por eso a mi me gusta optar por un abordaje integral, donde abordar tanto la parte física o corporal, con el deporte y la nutrición, así como la esfera de la salud mental", remarca Cenalmor.

QUÉ HAY DETRÁS DEL ESTRÉS DIARIO

Así, insiste en que padecer 'burnout' no significa solo estar atravesando una etapa de mayor estrés y de cansancio, o el estar harto de nuestro trabajo, "para muchos una vocación que llegan a perder", sino que puede llegar a suponer, tal y como advierte, la destrucción del cuerpo, de la mente, e incluso del espíritu. "Una destrucción lenta, pero firme, y que deberías evitar a toda costa", sentencia este psiquiatra y psicoterapeuta.

"El estrés crónico es una de las grandes pandemias de nuestra sociedad, y el estrés cuando empieza a afectar al cuerpo y a la mente aparece el 'burnout'. Es como la cara visible del estrés crónico, sobre todo de origen laboral, aunque esto realmente la OMS cuando ha definido el 'burnout' se refiere sólo al estrés laboral, pero realmente no es así porque nuestro cuerpo no distingue de donde viene, si del trabajo, o de la casa, o de lo que sea. Ese estrés se acumula y aparece el burnout", detalla.

Aquí aprovechar para alertar de que el cuidado de la familia no se considera un trabajo, cuando es una tarea con alta carga de estrés, y que también contribuye al 'burnout', siendo más frecuente con la primera paternidad o maternidad.

SÍNTOMAS Y PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS

Entre los síntomas, Cenalmor apunta al agotamiento físico: "Ese nivel de estrés elevado crónico lo que hace es que tu cuerpo esté todo el rato en un estado de alarma, que tu cuerpo esté acelerado todo el rato, y tienes más tensión arterial de lo normal, por ejemplo, o generas más glucosa de lo normal, al mismo tiempo que tienes el sistema inmunológico alterado".

A nivel físico, dice que este nivel de gasto energía sostenida en el tiempo lleva a un cansancio crónico, y puede ir a más hasta que la persona esté agotadísima, "casi tanto que no pueda levantarse", y que esto se traduzca en enfermedad, como la hipertensión arterial o los infartos de corazón, así como en problemas inmunológicos de todo tipo, digestivos, o el famoso SIBO. "Hay casos de SIBO donde el problema es el estrés, y al final hay una serie de problemas de salud que se suman junto a ese agotamiento", añade.

A su vez, menciona este experto que el agotamiento mental lleva a una neblina constante, que puede ocasionar incluso fallos de memoria, y una parte que dificulta la capacidad de tomar decisiones y de planificar, "algo que se nota mucho en el trabajo", donde también se puede empezar a ser menos eficaz, o para mantener la eficacia se debe gastar más y más energía.

"Puede suceder que aparezcan síntomas depresivos, problemas de salud mental, de ansiedad, y que el origen puede ser el burnout", agrega. En cuanto a los síntomas más propios del 'burnout' hace mención a la desconexión emocional del trabajo, un trabajo que para ti era ilusionante y tenía unos objetivos que deja de tener.

Igualmente, apunta al bloque "más espiritual" o a la falta de realización personal porque el trabajo una de sus principales funciones es que nos da sentido, nos hace sentirnos útiles, y esta sensación de que te llene el trabajo se pierde, te deja vacío, la falta de autorrealización.

HERRAMIENTAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS

Con todo ello, pedimos a este experto que nos presente diferentes herramientas con las que hacer frente al estrés diario, pero también para acabar con el 'burnout'. Destaca en este punto que, a veces, cuando se piensa en solucionar el 'burnout' muchas veces no se va al origen del problema, y aparece el "síndrome del taller del mindfulness o yoga", cuando en su opinión se trata de una herramienta que no soluciona el problema. "Así se pone un parche sobre un problema más estructural y hablando en este caso de una empresa", apostilla Cenalmor.

Así, defiende este psiquiatra que en lo primero que hay que pensar es en qué es lo que nos lleva a este problema. "Volviendo al problema del médico que tiene el problema de burnout, lo que se suele hacer es que 'te mando una pastilla que es un parche porque no vas a la causa real'", alerta.

Entre las causas profundas del 'burnout' a nivel general apunta a que la gente no sabe desconectar, y una herramienta sería hacerlo para volver a conectar en el trabajo: "Hay que cortar con ese estrés crónico, y si lo haces cada día un rato rompes el estrés crónico y permite a tu cuerpo regenerarse, activar el desancaso y recuperarse. Insistir en ratos de desconexión y cerrar el mail al 100% y el móvil no mirarlo o guardarlo en cajón al llegar a casa".

En el plano mental sostiene que una de las causas del 'burnout' es la personalidad de cada uno, "ciertos rasgos que si no los trabajas es difícil salir del bucle", como el "rol salvador de la personalidad", según pone el ejemplo, y el caso de aquellas personas que siempre están resolviendo problemas a los demás, que no saben poner límites y decir que no. Otro rasgo es el perfeccionismo, tal y como apunta, a pesar de que muchas veces "la diferencia entre el 8 y el 10 te lleva al doble de tiempo y a gastar mucha energía y tiempo y al agotamiento"; al mismo tiempo que menciona el síndrome del impostor, la falta de autovaloración. "Son otros rasgos de personalidad a trabajar frente al 'burnout'. Es un proceso interior que cada uno debe hacer y que da muchos frutos", agrega.

UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

En la parte física remarca que, aunque todo ayuda frente al burnout, el deporte es esencial, y "un gran desestresante que ayuda mucho a desconectar". Habla igualmente del sueño, y recuerda el caso de las personas con burnout que tienden a tener un tipo de insomnio muy concreto que consiste en que, como están agotadas y se duermen rápido por ese agotamiento extremo, luego se despiertan a las cuatro de la madrugada dándole vueltas al trabajo, rumiendo responsabilidades y preocupaciones, y ahí no se vuelven a dormir o baja mucho la calidad de sueño.

"Cuidar la higiene del sueño, y evitar trabajar al final del día porque te activa, las pantallas, crear un ambiente tenue, de luz, actividades relajantes. El estrés es el primer enemigo del sueño", remarca este psiquiatra y psicoterapeuta.

EL VALOR DE LA NATURALEZA Y EL SENTIDO DEL TRABAJO

Asimismo, ensalza el valor de la naturaleza para nuestra salud: "Es el lugar de donde venimos y darte un pequeño paseo por un parque, o si vives en entorno natural, unos 20 minutos funciona de maravilla. La propia naturaleza, como los árboles, emiten una sustancia que van a nuestro cerebro y generan la activación del sistema parasimpático, que nos frena, nos da relajación, y baja nuestra tensión arterial. Es asombroso cómo nos compenetramos con la naturaleza".

A su vez, destaca la importancia de la planificación y de una buena gestión del tiempo en este sentido, aparte de "trabajar en la conexión como un propósito en nuestro trabajo, o el 'ikigai' en el trabajo, como algunos le llaman, y dado que para algunas personas su trabajo es su vocación.

"Es también interesante plantearse diferentes maneras por las que nuestro trabajo nos llene más, no intentar hacerlo corriendo, con prisas, sino fijándonos en los detalles, en quién nos ayuda, una serie de pasos que pueden ayudar a darle un mayor sentido al trabajo. Se ha estudiado incluso científicamente que el sentido en el trabajo protege frente al 'burnout', pero hay que tener cuidado porque con la vocación se puede autoexplotar a lo bestia y se puede perder la vocación", concluye Carlos Cenalmor.