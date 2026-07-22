Más priapismo en verano: andróloga adiverte que las drogas y el alcohol pueden causar erecciones prolongadas y dolorosas

Archivo - Experta advierte de que las drogas y el alcohol pueden causar erecciones prolongadas y dolorosas - NENAD CAVOSKI/ ISTOK - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La andróloga del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), la doctora Roser Vives, ha advertido de que "el alcohol, la marihuana, la cocaína y otras drogas ilícitas también pueden causar un priapismo", que consiste en "una erección prolongada, persistente y dolorosa del pene que ocurre sin estimulación sexual y puede durar horas".

"Por eso, es fundamental evitar su consumo y mantener una buena hidratación durante el verano", ha señalado en relación con este emergencia, cuya incidencia en Urgencias aumenta un 31,4 por ciento en los meses de verano, según esta institución. Así, los expertos han indicado que toda erección que dure más de cuatro horas debe ser evaluada por un urólogo para disminuir el riesgo de complicaciones.

En este sentido, el director médico del ICUA, el doctor Fernando Gómez Sancha, ha indicado que, en priapismo, "la falta de oxígeno puede dañar o destruir los tejidos del pene y, en algunos casos, incluso provocar disfunción eréctil". "Sin embargo, a veces, no se consulta por tabú, desconocimiento o, incluso, orgullo", ha expuesto, mientras que Vives ha señalado que, durante el resto del año, "las consultas por este tipo de erecciones involuntarias no son frecuentes, con una incidencia de 5,34 por 100.000 hombres al año".

Tras exponer los especialistas de este centro que esta estacionalidad se ha mostrado en investigaciones en diferentes poblaciones, como las de Finlandia, India y Arabia Saudí, han apuntado que hay dos tipos de priapismo, el isquémico y el no isquémico. El primero es una emergencia médica y el más común.

TRATAMIENTO INMEDIATO

"Aunque el priapismo es una afección poco común en general, ocurre comúnmente en ciertos grupos, como las personas que tienen la enfermedad de células falciformes", ha sostenido, por otra parte, Gómez Sancha, quien ha añadido que "este tipo de erecciones involuntarias necesitan un tratamiento inmediato para prevenir el daño tisular que podría causar la incapacidad para lograr o mantener una erección".

En cuanto a los síntomas del isquémico, los expertos han explicado que los más habituales son la citada erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual; tener el cuerpo del pene rígido, pero la punta (glande) blanda; y padecer dolor en el pene, que empeora progresivamente.

Por su parte, el priapismo no isquémico ocurre cuando la circulación sanguínea por las arterias del pene no funciona correctamente, pero los tejidos penianos siguen recibiendo algo de circulación sanguínea y oxígeno. "A menudo se produce a causa de un traumatismo", han señalado, para añadir que los síntomas son los mismos, pero sin dolor.

Vives ha indicado que "las enfermedades relacionadas con la sangre pueden contribuir al priapismo isquémico", destacando la referida enfermedad de células falciformes y "algunos síndromes neoplásicos". "No obstante, también puede ser causado por algún fármaco, como los que se inyectan en el pene para tratar la disfunción eréctil, algunos antidepresivos y los alfabloqueantes", ha explicado.