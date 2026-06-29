Más de la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple (51%) ve afectada su vida social y el 48% su trabajo

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MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La esclerosis múltiple (EM) puede tener un impacto sustancial en muchos aspectos de la vida, más allá de la salud física, según una nueva investigación de la Universidad Link Campus de Roma (Italia). Tal y como se ha presentado en el Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN) de 2026, (celebrado en Ginebra, Suiza), el 51% de las personas encuestadas afirma que la enfermedad afecta su vida social y el 48% que afecta su trabajo.

Si bien los efectos físicos de la esclerosis múltiple son bien conocidos, se sabe menos sobre cómo la enfermedad afecta a los determinantes sociales de la salud en general. Los estudios previos a menudo se han centrado en áreas individuales, como el empleo o el bienestar financiero, de forma aislada. Sin embargo, se ha investigado poco sobre cómo se ven afectados simultáneamente múltiples determinantes sociales y cómo interactúan entre sí.

Para explorar estos impactos más amplios, investigadores italianos llevaron a cabo el estudio SocialMS, un estudio nacional basado en cuestionarios en el que participaron 1.039 adultos con EM que recibían atención en 68 centros especializados en EM en todo el país. Se preguntó a los participantes sobre el impacto de la EM en cuatro determinantes sociales clave de la salud: educación, trabajo, recursos económicos y vida social.

La vida social se reveló como el ámbito más afectado, con un 51% de los participantes que reportaron un impacto, seguido del trabajo (48%), los recursos financieros (34%) y la educación (19%).

El estudio también reveló que los cuatro ámbitos estaban estrechamente interconectados. Análisis adicionales realizados por los investigadores identificaron las asociaciones más fuertes entre el trabajo y la vida social, y entre el trabajo y los recursos financieros.

Las personas con dificultades económicas, desempleadas o jubiladas anticipadamente, con problemas de salud adicionales o mayores niveles de discapacidad, tenían más probabilidades de reportar impactos en múltiples ámbitos. La tensión económica y la discapacidad se asociaron con todos los resultados secundarios analizados en el estudio.

La doctora Marta Ponzano, autora principal del estudio y perteneciente a la Universidad Link Campus de Roma, declara: "Nuestros datos demuestran que la esclerosis múltiple afecta sustancialmente a múltiples ámbitos de la vida, más allá de la salud física, especialmente la vida social y el trabajo. Es importante destacar que la mayor carga recae sobre las personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica y médica, siendo la discapacidad un factor clave de desventaja. En conjunto, estos hallazgos resaltan la necesidad de un enfoque más integral y centrado en la persona para el cuidado de la esclerosis múltiple. No tratamos solo la esclerosis múltiple, sino a la persona que vive con ella. Esto significa reconocer y abordar el impacto de la enfermedad en el funcionamiento diario, el empleo, la participación social y el bienestar general, y no solo sus síntomas físicos".

Casi el 90% de los participantes reportaron haber recibido algún tipo de apoyo social. Los familiares fueron la principal fuente de apoyo, tanto práctico como emocional: el 61% recibió apoyo práctico de la familia y el 76% recibió apoyo emocional. Los amigos también fueron una fuente importante de apoyo emocional, mencionada por el 43% de los participantes.

El apoyo también provino de fuentes menos tradicionales. Más del 16% de los participantes reportaron recibir apoyo emocional y compañía de sus mascotas, mientras que casi el 12% reportaron recibir apoyo emocional de sus colegas.

A pesar de la importancia de estas redes de apoyo, el estudio también reveló que la esclerosis múltiple puede generar tensiones en las relaciones. Entre los participantes cuya vida social se vio afectada por la enfermedad, el 54% informó de repercusiones en sus relaciones de pareja y el 46% en sus amistades.

La doctora Ponzano recalca: "Estos dos hallazgos, que pueden parecer contradictorios, en realidad resaltan la naturaleza dual de este ámbito. La familia y los amigos suelen ser una fuente importante de apoyo para las personas que viven con esclerosis múltiple, pero la enfermedad también puede generar tensión en esas mismas relaciones".

Los participantes que informaron una mayor carga relacionada con la esclerosis múltiple también tenían más probabilidades de recibir apoyo. "Si bien esto podría representar un hallazgo alentador, futuros estudios deberían investigar si el apoyo se activa en respuesta a mayores necesidades o si se brinda de forma proactiva", matiza Ponzano. "Un modelo preventivo, en lugar de uno reactivo, podría ser más beneficioso para las personas con esclerosis múltiple".

De cara al futuro, la doctora Ponzano hace hincapié en la necesidad de un mayor apoyo para las personas que viven con EM: "Nuestros hallazgos destacan que el impacto de la EM va más allá de la salud física, afectando la vida social, el empleo, los recursos económicos y la educación. Para los sistemas de salud y los responsables políticos, estos resultados subrayan el valor de los servicios de apoyo multidisciplinarios y las políticas destinadas a reducir la carga social y económica general de la enfermedad".