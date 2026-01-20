Más de la mitad de los españoles admite tener kilos de más

Archivo - Adolescente con sobrepeso - ANTONIO_DIAZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Grupo OPEN España (Obesity Policy Engagement Network) revela que el 52,6 por ciento de los españoles percibe que se encuentra, al menos, cinco kilos por encima de su peso adecuado, en un país donde el 57,7 por ciento de la población presenta sobrepeso.

"Hay una mayor autoconciencia del exceso de peso si lo comparamos con un estudio que realizamos hace una década, en el que solo un 20-30 por ciento percibía que tenia una enfermedad. Ahora estos datos han cambiado", ha señalado durante la presentación del estudio el portavoz de OPEN España, Franciso J. Tinahones.

Así, el 11,3 por ciento de los encuestados considera que le sobran más de 20 kilos, el 17 por ciento cree que le sobran entre 10 y 20 kilos y el 24,3 por ciento señala que le sobran entre 5 y 10 kilos. "Gracias a la concienciación, la sociedad se va dando cuenta de este problema", ha añadido Tinahones.

El estudio se ha realizado a partir de 2.546 entrevistas a población de entre 18 y 65 años y una fase cualitativa en la que han intervenido personas con obesidad y profesionales sanitarios a través de grupos de discusión, entrevistas en profundidad e historias de vida.

Los resultados indican que en España el 57,7 por ciento de los españoles de entre 18 y 65 años tiene sobrepeso, según el índice de masa corporal (IMC). De ellos, el 23,4 por ciento tiene obesidad.

"La prevalencia de obesidad en nuestro país afecta a un porcentaje importantísimo de sujetos. El peso normal ya no es la normalidad, es menos de la mitad de la población, por lo tanto es algo muy preocupante. Es un problema de salud pública de una magnitud muy importante", ha manifestado Tinahones.

En cuanto al género, los hombres tienen mayores niveles de sobrepeso que las mujeres, según el IMC, pero esta diferencia desaparece al preguntar por la autopercepción del peso. El 52,9 por ciento de las mujeres dice que le sobran 5 o más kilos, frente al 52,4 por ciento de los hombres, cuando el porcentaje de hombres es mayor.

MENOS INGRESOS Y MÁS OBESIDAD

El estudio también refleja que los determinantes sociales influyen en el sobrepeso de la población. A medida que disminuyen los ingresos, aumentan los niveles de obesidad. En el extremo inferior de la escala económica, la prevalencia llega a duplicarse: 33,1 por ciento frente al 15,5 por ciento.

Además, el exceso de peso es más frecuente entre quienes solo tienen estudios básicos, el 10,5 por ciento frente al 4,5 por ciento en caso de estudios universitarios.

En este sentido, las personas con obesidad severa presentan tasas más altas de desempleo, alcanzando el 21,4 por ciento frente al 11,3 por ciento de la población con normopeso. "Es una clara penalización de la personas que tienen obesidad. Además, presentan más bajas laborales debido a la enfermedad", ha apuntado la doctora Susana Morenero.

TRISTEZA Y PROBLEMAS DE SUEÑO

Los resultados también muestran que convivir con sobrepeso y obesidad impacta directamente en la identidad, las emociones, la capacidad de afrontamiento y las relaciones sociales. El 66,3 por ciento declara sentimientos de tristeza o melancolía, el 50,6 por ciento sufre problemas de sueño y el 41,3 por ciento convive con una sensación de tensión permanente. A pesar de ello, solo el 14,4 por ciento ha recibido apoyo psicológico.

"La obesidad afecta de manera profunda al bienestar emocional y a la autoestima. Sin un enfoque integral y multidisciplinar, resulta muy difícil romper ese círculo y avanzar hacia cambio que puedan ser sostenibles", ha explicado Morenero.

Entre las personas con obesidad severa, el 30,1 por ciento ha realizado más de seis dietas a lo largo de su vida y el 49,3 por ciento considera que sus experiencias con la dieta han sido parcial o totalmente fallidas.

Por último, la decisión de actuar frente al exceso de peso suele producirse tras la aparición de molestias físicas: el 65,6 por ciento inicia una dieta para prevenir problemas de salud y el 28,4 por ciento lo hace para evitar dolo o malestar al realizar ejercicio.