Más de 9 millones de vidas se salvarían si los países cumplen con las directrices de la OMS sobre la calidad del aire

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MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cumplir con las directrices anuales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la contaminación del aire resultante de las partículas finas y el dióxido de nitrógeno podría salvar más de 9 millones de vidas al año en los países de ingresos bajos y medios, según investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

En concreto, en un artículo publicado en 'Environment International', investigadores del IMS Epidemiology de la Universidad de Cambridge exploraron los posibles beneficios para la salud y la economía de mejorar la calidad del aire en 136 países de ingresos bajos y medianos, centrándose en las partículas PM 2.5 y el NO 2 .

Además, supondría un ahorro sustancial gracias a la reducción de las enfermedades, incluidos menores costes sanitarios y una mayor productividad, ya que las personas faltarían menos al trabajo por enfermedades prevenibles.

La contaminación del aire exterior es la mayor amenaza ambiental para la salud humana a nivel mundial. Se ha relacionado con un aumento de las enfermedades cardíacas y pulmonares, como la cardiopatía coronaria, el ictus, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la demencia. Además de la carga que suponen para las personas y sus familias, estas enfermedades también tienen un coste económico considerable en términos de gastos sanitarios y pérdida de productividad.

Debido a la creciente evidencia del impacto de la mala calidad del aire, en 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó sus valores de referencia sobre la calidad del aire para los niveles máximos recomendados de varios contaminantes, incluidas las partículas finas (PM 2.5) y el dióxido de nitrógeno (NO 2).

Las partículas PM 2.5 tienen un diámetro de 2,5 micras o menos; son partículas tan pequeñas que pueden inhalarse profundamente en los pulmones. Estas partículas provienen de diversas fuentes, como las emisiones de vehículos, las centrales eléctricas, los procesos industriales, las estufas y chimeneas de leña y el polvo de la construcción. También se forman en la atmósfera debido a reacciones químicas complejas que involucran otros contaminantes, como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno.

El dióxido de nitrógeno es uno de los principales contaminantes que se generan al quemar combustibles fósiles. Se encuentra en las emisiones de escape de los vehículos, especialmente de los diésel, y en las emisiones industriales, así como en las de las estufas y calentadores de gas.

El problema afecta de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medios, donde la calidad del aire se ha deteriorado en general en consonancia con la urbanización a gran escala, el desarrollo económico y el creciente uso de automóviles y vehículos de motor.

El equipo combinó datos detallados sobre contaminación atmosférica, tamaño de la población y salud con evidencia publicada sobre la relación entre contaminación, mortalidad y enfermedad. Utilizaron modelos informáticos para estimar cómo podrían variar las muertes y los nuevos casos de enfermedades si los niveles de contaminantes específicos descendieran hasta alcanzar los valores recomendados por la OMS para la calidad del aire y los objetivos provisionales menos estrictos de la OMS. Asimismo, estimaron el valor económico de reducir el riesgo de muerte prematura, junto con los posibles ahorros en costes sanitarios y de productividad.

Los resultados sugieren que cumplir con los niveles recomendados por la OMS para las partículas PM 2.5 podría prevenir o posponer aproximadamente 9,4 millones de muertes en un solo año en los países estudiados. Alcanzar los niveles recomendados para el NO 2 podría prevenir o posponer alrededor de 1,1 millones de muertes*.

Incluso el cumplimiento de los objetivos intermedios menos estrictos podría generar beneficios sustanciales para la salud de la población: alrededor de 6,6 millones menos de muertes asociadas con PM 2,5 y 435.000 asociadas con NO 2.

Los beneficios potenciales van más allá de la reducción de muertes. Los investigadores estimaron que cumplir con los niveles recomendados de PM 2.5 podría significar 2,8 millones menos de nuevos casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 1,1 millones menos de nuevos casos de demencia, 7,3 millones menos de nuevos casos de enfermedad coronaria y 2,3 millones menos de nuevos casos de accidente cerebrovascular en un año.

La doctora Annalan Navaratnam, investigadora clínica del IMS Epidemiology de la Universidad de Cambridge, declara: "Combatir la contaminación atmosférica probablemente tendrá un gran impacto en la mejora de la calidad de vida y la reducción de la mortalidad prematura. Por primera vez, hemos podido modelar los beneficios potenciales de las directrices de la OMS sobre aire limpio en los países con los niveles más altos de contaminación atmosférica exterior, tanto en términos de los millones de vidas que podrían salvarse cada año como de los posibles beneficios económicos y sociales".

El equipo demostró que también podría haber beneficios económicos sustanciales, incluyendo ahorros derivados de la reducción del gasto sanitario y la disminución de la productividad. Al prevenir enfermedades y discapacidades, un aire más limpio reduciría la pérdida de capacidad laboral.

Las directrices de la OMS sobre partículas PM 2.5 podrían generar ganancias anuales estimadas en productividad, incluyendo 17.900 millones de dólares (15.946.931 de euros) para accidentes cerebrovasculares, 18.100 millones para la EPOC y 5.300 millones para la cardiopatía coronaria.

La doctora Haneen Khreis, también del Departamento de Epidemiología del IMS de Cambridge, añade: "Cumplir con los valores de referencia de la OMS sobre la calidad del aire no será sencillo, pero los países de ingresos bajos y medios tienen una oportunidad crucial para forjar un futuro más saludable a medida que sus poblaciones crecen y sus ciudades se expanden.Las decisiones sobre transporte, urbanismo y energía pueden tener un impacto real en la calidad del aire que respiran las personas y en las enfermedades que padecen. El desarrollo económico es esencial para estos países, pero no tiene por qué ir en detrimento de la salud pública. Una población sana no es solo un imperativo moral; casi con toda seguridad, generará grandes beneficios económicos".