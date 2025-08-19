¿Más efectivo que el flúor? El dentífrico que podría cambiar la salud dental infantil

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La caries dental sigue representando una carga significativa para la salud bucodental a nivel mundial. La evidencia científica ha demostrado la acción anticaries dosis-dependiente del flúor; sin embargo, se deben investigar estrategias de prevención alternativas más efectivas e integrales.

La Asociación Internacional de Investigación Dental, Oral y Craneofacial (IADR) y la Asociación Estadounidense de Investigación Dental, Oral y Craneofacial (AADOCR) han anunciado los datos de un estudio que demuestra que los dentífricos con arginina reducen las caries dentales en niños con caries activas tanto o más que un dentífrico con fluoruro de sodio, dependiendo de la concentración de arginina.

RESULTADOS: CONCENTRACIÓN DE ARGININA Y EFICACIA ANTICARIES

El estudio, realizado por Wei Lin, de la Universidad de Sichuan (China), llevó a cabo un ensayo controlado aleatorizado de fase III, doble ciego, de tres brazos y grupos paralelos, de dos años de duración, de 2019 a 2022 en tres centros de China. Seis mil niños de entre 10 y 14 años con dos o más lesiones de caries activas recibieron uno de los tres dentífricos del estudio: 8,0% de arginina, 1,5% de arginina y 0,32% de NaF como control positivo.

Los resultados de eficacia primarios fueron los puntajes incrementales de los índices de caries DMFS (superficies cariadas, faltantes y obturadas) y DMFT (dientes cariados, faltantes y obturados) después de dos años de uso del producto.

Tras dos años, el dentífrico con arginina al 8% demostró una reducción estadísticamente significativa del 26% en las puntuaciones de CPOD y del 25,3% en las de CPOD, en comparación con el control con NaF al 0,32%. No se observó diferencia estadística entre el dentífrico con arginina al 1,5% y el control con NaF al 0,32% en las puntuaciones de CPOD y CPOD.

Este estudio clínico, publicado en 'JDR Clinical & Translational Research', confirma que, según la concentración, los dentífricos con arginina son igual o más eficaces que los dentífricos con fluoruro de sodio para proporcionar protección anticaries en niños con caries activa.