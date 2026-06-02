Ni más dosis ni más pinchazos: el hallazgo que puede cambiar el tratamiento de la psoriasis

Archivo - CLOSE UP: Unrecognizable young woman suffering from autoimmune incurable dermatological skin disease called psoriasis. Female gently scratching red, inflamed, scaly rash on elbows. Psoriatic arthritis - HELIVIDEO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante años, los avances en los tratamientos biológicos han transformado la vida de las personas con psoriasis, permitiendo controlar síntomas que antes resultaban difíciles de manejar. Sin embargo, el tratamiento suele mantenerse durante largos periodos y requiere una rutina constante para muchos pacientes.

Ahora, una investigación europea abre la puerta a una estrategia diferente que podría aliviar parte de esa carga. Los resultados apuntan a que, en determinadas circunstancias, mantener el control de la enfermedad podría requerir menos intervenciones de las que se creía hasta ahora.

CUESTIONAN UNA IDEA ASUMIDA SOBRE LA PSORIASIS

Tres cuartas partes de las personas que responden bien a los nuevos fármacos biológicos para la psoriasis pueden reducir su dosis de forma segura, a menudo incluso a la mitad, un estudio dirigido por el centro médico universitario de Radboud (Países Bajos) y el Hospital Universitario de Gante (Bélgica).

Este hallazgo, publicado en 'The Lancet Regional Health - Europa' se traduce en menos inyecciones y un ahorro de hasta 8.500 euros por paciente al año, según se publica en

En los Países Bajos, alrededor de medio millón de personas padecen psoriasis, una enfermedad inflamatoria que afecta la piel, las uñas y las articulaciones. Si bien aún no existe cura, en los últimos veinte años se han introducido medicamentos eficaces.

Estos fármacos biológicos, inhibidores de la interleucina (IL)-17 o IL-23, reducen significativamente los síntomas. "Estos medicamentos cambian la vida", afirma Elke de Jong, dermatóloga y catedrática de enfermedades inflamatorias de la piel. "Pero los pacientes deben usarlos de por vida y su coste es elevado: alrededor de 17.000 euros por paciente al año para los fármacos biológicos más novedosos y eficaces".

Los investigadores demuestran ahora que estos fármacos biológicos también funcionan bien en el 75% de los pacientes con dos tercios o incluso la mitad de la dosis estándar. Se comprobó que la reducción gradual de la medicación bajo supervisión médica era segura e igualmente eficaz para controlar los síntomas en comparación con un grupo de control que continuó con la dosis normal.

Esto se demuestra en un estudio realizado con 244 pacientes de 19 hospitales holandeses y belgas, liderado por el Radboudumc y el Hospital Universitario de Gante. Los pacientes fueron seguidos durante 18 meses.

Reducir la medicación tiene muchas ventajas. "Disminuimos la dosis aumentando el intervalo entre inyecciones. Como resultado, los pacientes necesitan inyecciones con menos frecuencia. Algunos pacientes solo se inyectan una vez cada seis meses", explica el médico epidemiólogo Juul van den Reek, del Radboudumc. "Esto también reduce el riesgo de efectos secundarios y es más sostenible, ya que se reduce la producción y el transporte de estos medicamentos".

Según De Jong, a los pacientes les suele entusiasmar la idea de reducir gradualmente la dosis de sus fármacos biológicos: "Los pacientes temen que reaparezcan sus síntomas. A menudo tienen un largo historial de psoriasis; algunos presentaron síntomas durante veinte años antes de comenzar el tratamiento con biológicos. Por eso, se permitió a los participantes del estudio volver a la dosis estándar en cualquier momento si así lo deseaban, manteniendo el control. Esto lo convirtió en un estudio pragmático, cercano a la práctica clínica".

EL EFECTO QUE PODRÍA TENER PARA PACIENTES Y SISTEMAS SANITARIOS

Los investigadores siguen recomendando encarecidamente los fármacos biológicos, pero desean incluir en las guías la posibilidad de reducir la dosis. "Este primer estudio prospectivo a gran escala, en el que participan numerosos hospitales, proporciona evidencia suficiente para comenzar a adaptar las guías tanto en los Países Bajos como en Bélgica", concluye el profesor Jo Lambert del Hospital Universitario de Gante, a lo que agrega: "El uso eficiente de los recursos sanitarios es fundamental hoy en día".

Se estudiaron los siguientes productos biológicos: Inhibidores de IL-17: secukinumab, ixekizumab, bimekizumab, brodalumab. Inhibidores de IL-23: guselkumab, risankizumab, tildrakizumab