Más contactos desconocidos en redes, más soledad: lo que revela este estudio con adultos

Archivo - Hombre mirando un móvil. - FILADENDRON/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La conexión a través de las redes sociales con personas que no se conocen en persona se asocia con una mayor soledad, según científicos de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos).

Así lo sugiere un estudio pionero realizado con adultos estadounidenses sugiere que todas esas personas desconocidas con las que eres amigo en las redes sociales no te ayudan a sentirte menos solo. La investigación se publica en 'Public Health Reports', la revista oficial del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos.

Se trata de un estudio representativo a nivel nacional con más de 1.500 adultos de entre 30 y 70 años, conectarse en línea con personas que uno conoce realmente no se relacionó con una mayor soledad, pero tampoco se asoció con una disminución de la misma.

Los resultados sugieren que "las personas que experimentan soledad deberían examinar críticamente sus interacciones con desconocidos en las redes sociales y priorizar las conexiones en persona sobre las de las redes sociales, incluso cuando estas últimas se consideren cercanas", argumenta Brian Primack, líder del estudio.

La investigación señala que, incluso antes de la COVID-19, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses reportaban niveles medibles de soledad, y que la falta de conexión conlleva riesgos para la salud comparables a los del tabaquismo.

Las personas que se sienten solas con frecuencia tienen más del doble de probabilidades de desarrollar depresión. Además, tienen un 29% más de riesgo de padecer enfermedades cardíacas; un 32% más de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular; un 50% más de riesgo de desarrollar demencia (en el caso de los adultos mayores); y más del 60% de probabilidades de morir prematuramente.

La investigación realizada por Primack, dos colegas docentes de la Universidad Estatal de Ohio y dos estudiantes de posgrado representa un avance importante para subsanar una laguna en el conocimiento sobre el papel de las redes sociales en la soledad. Según Primack, la mayoría de los estudios previos se han centrado en adolescentes y adultos jóvenes, mientras que este estudio examina a adultos de mediana edad y de edad avanzada.

"Esta laguna en la bibliografía es importante porque las personas que no son adolescentes ni adultos jóvenes constituyen el 75% de la población estadounidense, estas personas están muy expuestas a las redes sociales y muchos de los efectos negativos de la soledad en la salud se agravan cada vez más a medida que avanza la edad adulta", comenta Primack.

Los investigadores señalan que, en general, alrededor del 35% de los contactos en redes sociales del grupo de estudio eran personas que nunca habían conocido en persona. Sospechan que una de las razones por las que interactuar con desconocidos en las redes sociales se asocia con la soledad es el alto potencial de estas plataformas para facilitar la mala interpretación.

"Sabemos que las interacciones en redes sociales pueden llevar a idealizar las amistades entre otras personas, lo que puede exacerbar los efectos de la comparación social", expone Jessica Gorman, coautora del estudio. "Esta idealización es posiblemente más fuerte cuando esas amistades involucran a personas que nunca se han conocido, ya que no existe una experiencia personal que contrarreste dicha idealización".

Este proyecto se basa en trabajos anteriores de Primack y Gorman, de la Universidad de Oregón, que vinculan la soledad con la cantidad y frecuencia de uso de las redes sociales, y se suma a un creciente conjunto de estudios realizados por investigadores de la OSU que exploran el vínculo entre la soledad y afecciones como el insomnio y las pesadillas.