Más calor, más envejecimiento: un estudio vincula las olas de calor con un deterioro biológico acelerado

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MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

A medida que se intensifica el cambio climático global, las olas de calor son cada vez más frecuentes, prolongadas y severas, convirtiéndose en un importante factor de estrés ambiental para la salud humana. Estudios previos han vinculado la exposición a olas de calor con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, disfunción cognitiva y problemas de salud mental, siendo los adultos mayores particularmente vulnerables debido a la disminución de la termorregulación y la reducción de la reserva fisiológica.

Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población se acelera, lo que hace cada vez más importante comprender cómo los factores ambientales influyen en las trayectorias de envejecimiento a largo plazo.

En comparación con la edad cronológica, la edad biológica proporciona una medida más integral del deterioro fisiológico multisistémico, y la aceleración de la edad biológica se ha asociado con enfermedades crónicas, deterioro funcional y riesgo de mortalidad.

Sin embargo, aún no está claro si la exposición recurrente a olas de calor acelera el envejecimiento biológico sistémico ni qué mecanismos biológicos podrían subyacer a esta asociación.

Según el autor del estudio, Dengyong Xu, investigador de la Universidad de Zhejiang (China), "dado que el estrés térmico puede alterar la homeostasis metabólica, las respuestas inflamatorias y la función de los órganos, investigar la relación entre la exposición a las olas de calor y la aceleración de la edad biológica, así como las posibles vías metabólicas implicadas, es importante para identificar a las poblaciones vulnerables y desarrollar estrategias específicas de adaptación al cambio climático".

Este estudio, publicado en la revista 'Cyborg and Bionic Systems', utilizó datos del Estudio Longitudinal de Salud y Jubilación de China (CHARLS), que incluyó a 2.318 adultos de mediana edad y mayores de 45 años, para evaluar la asociación longitudinal entre la exposición a olas de calor y la aceleración de la edad biológica.

Los investigadores aplicaron primero el método de Klemera-Doubal (KDM) para integrar 8 biomarcadores clínicos, incluyendo proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, colesterol total, triglicéridos, nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica, recuento de plaquetas y presión arterial sistólica, para estimar la edad biológica.

La aceleración de la edad biológica se calculó como la edad biológica menos la edad cronológica. La exposición a olas de calor se estimó utilizando datos meteorológicos a nivel de ciudad, incluyendo el número de eventos de olas de calor y días de olas de calor durante los 12 meses anteriores a las evaluaciones de edad biológica en 2011 y 2015.

Posteriormente, el estudio aplicó un diseño de diferencias en diferencias para examinar si los cambios intraindividuales en la exposición a olas de calor estaban asociados con cambios en la aceleración de la edad biológica, ajustando por características basales, cambios en el estilo de vida, cambios de peso y cambios en los síntomas depresivos, y realizando análisis de subgrupos y de sensibilidad.

Para explorar posibles mecanismos, los investigadores también analizaron datos transcriptómicos hepáticos de ratones envejecidos expuestos a condiciones de ola de calor, identificaron genes con expresión diferencial, los integraron con genes relacionados con el envejecimiento de una base de datos pública y utilizaron análisis de interacción proteína-proteína y de enriquecimiento funcional para investigar vías moleculares que potencialmente vinculan la exposición al calor con el envejecimiento biológico.

Los resultados mostraron que la exposición a olas de calor se asoció significativamente con el envejecimiento biológico acelerado en adultos de mediana edad y mayores. Entre los 2.318 participantes, la edad media fue de 58,7 años, y la edad biológica promedio aumentó de 57,3 años en 2011 a 62,3 años en 2015, con un 58,8 % de los participantes mostrando aceleración de la edad biológica durante el seguimiento.

En el análisis de diferencias en diferencias, el aumento de la exposición a olas de calor se asoció consistentemente con una mayor aceleración de la edad biológica, y la asociación se hizo más fuerte bajo definiciones de olas de calor más estrictas.

Bajo la definición más estricta HW12, definida como al menos 4 días consecutivos con temperatura aparente por encima del percentil 97,5 local, cada evento de ola de calor adicional se asoció con un aumento de 0,531 años en la aceleración de la edad biológica, y cada día adicional de ola de calor se asoció con un aumento de 0,057 años, con mayores probabilidades de envejecimiento biológico acelerado también.

Los análisis de subgrupos mostraron asociaciones más fuertes entre los participantes con IMC = 23 kg/m2, los residentes urbanos y aquellos que viven en el sur de China o en regiones monzónicas subtropicales, lo que sugiere que el estado metabólico y el entorno residencial pueden influir en la vulnerabilidad a la exposición al calor.

Un análisis adicional de biomarcadores mostró que la exposición a olas de calor se asoció con aumentos en el colesterol total y la hemoglobina glicosilada, lo que indica una posible alteración del metabolismo de los lípidos y la glucosa.

El análisis transcriptómico del tejido hepático de ratones envejecidos respaldó este mecanismo, identificando 29 genes con expresión diferencial inducida por olas de calor, enriquecidos en vías de metabolismo lipídico, aterosclerosis y resistencia a la insulina. En general, estos hallazgos sugieren que la exposición recurrente a olas de calor puede acelerar el envejecimiento biológico al alterar la homeostasis metabólica.

La importancia de este estudio radica en vincular la exposición a olas de calor relacionadas con el cambio climático con el envejecimiento biológico, lo que sugiere que las olas de calor no solo pueden causar riesgos agudos para la salud, sino también influir en las trayectorias de envejecimiento a través de daños fisiológicos a largo plazo.

Al combinar una cohorte nacional basada en la población con análisis transcriptómico en ratones envejecidos, el estudio encontró que la exposición recurrente a olas de calor se asoció con la aceleración de la edad biológica, con efectos más fuertes entre individuos con IMC más alto, residentes urbanos y personas que viven en regiones del sur o subtropicales, lo que indica que el estado metabólico y el entorno de vida en conjunto dan forma a la vulnerabilidad a la exposición al calor.

Otros análisis moleculares y de biomarcadores señalaron alteraciones en el metabolismo de lípidos y glucosa, lo que respalda una vía potencial desde el estrés por calor hasta la desregulación metabólica y el envejecimiento biológico acelerado.

Este trabajo proporciona una nueva perspectiva para comprender el impacto a largo plazo del cambio climático en la salud relacionada con el envejecimiento y destaca la necesidad de advertencias sanitarias dirigidas al calor, medidas de enfriamiento urbano y estrategias de protección comunitaria para poblaciones de alto riesgo.

Sin embargo, el estudio sigue siendo observacional y no puede establecer causalidad directa; la exposición a olas de calor se estimó utilizando datos meteorológicos a nivel de ciudad y puede que no capture completamente la exposición individual; La edad biológica se basó principalmente en biomarcadores clínicos y debería validarse con relojes moleculares de envejecimiento y datos multiómicos; además, el tamaño de la muestra transcriptómica de ratones fue limitado.

"En el futuro, realizaremos estudios de seguimiento a largo plazo en más regiones y poblaciones, combinados con el monitoreo de la exposición individual y la validación de mecanismos moleculares, para evaluar con mayor precisión el impacto de las olas de calor en el envejecimiento saludable", adelanta Dengyong Xu.