Más allá de las hormonas: qué papel puede tener la microbiota en el bienestar adolescente

Archivo - Health and disease risk medical health care concept with a human hand holding microscopic cancer virus and bacteria cells as a metaphor for pathogen illness with 3D illustration elements. - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EDIZIONES) -

La microbiota intestinal también cambia durante la adolescencia, una etapa en la que las transformaciones hormonales conviven con nuevas rutinas de alimentación, de sueño, y de actividad física. ¿Qué relación tiene con el estrés y con el bienestar emocional? ¿Cómo podemos cuidarla? ¿Por qué es tan importante cuidar de la microbiota en las primeras etapas de la vida?

En una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud para Infosalus, la especialista en aparato digestivo y microbiota intestinal Silvia Gómez Senent (@silviagomezsenent), autora de 'Tu microbiota adolescente en acción' (Espasa), nos explica por qué estos años merecen especial atención y qué papel desempeñan los hábitos cotidianos.

Y una idea nos deja clara durante nuestra conversación, y es que cuanto antes cuidemos nuestra microbiota, ya desde el útero materno, luego en la primera infancia, y también en la adolescencia, nuestra microbiota será más fuerte, más consistente, y nos brindará una mejor salud en la adultez, y será capaz de afrontar mejor los problemas de salud venideros.

POR QUÉ CUIDAR LA MICROBIOTA EN LA ADOLESCENCIA

Con motivo de la publicación de su libro le preguntamos por qué escribir un manual sobre cómo cuidar la microbiota ya desde esta etapa de la vida. Su argumento principal es que la microbiota es super importante para el desarrollo de un adolescente, aunque pensemos lo contrario, porque la microbiota influye en todas las esferas de nuestra vida, pero también porque la adolescencia representa una de las ventanas críticas del desarrollo del ser humano.

"La microbiota es una especie de jardín interior que si lo cuidas florece y te ayuda a crecer fuerte, sano, y feliz. Viendo, además en el adulto, la cantidad de problemas relacionados con la microbiota, y que se pueden prevenir desde antes, es importante concienciar ya a los jóvenes desde la adolescencia. De hecho, estas generaciones se cuidan más, tienen más presente el cuerpo; entonces, ¿por qué no hacerlo desde ya?", subraya esta experta.

Así, incide en que la adolescencia representa "una época llena de cambios a nivel hormonal, social, e intelectual", que generan igualmente variaciones en la microbiota de ese adolescente: "Siempre se ha hablado de la microbiota en los primeros mil días pero en la adolescencia, como hay tanto cambio hormonal, es importante saber que estos influyen en la microbiota, pero también a nivel general. Si tú mantienes un estilo de vida saludable también presentarás una microbiota más saludable y más robusta en la edad adulta, y gozarás de un mayor bienestar".

LA MICROBIOTA ES UN ÓRGANO MÁS DEL CUERPO

Explica en el libro que, por ejemplo, si alguna vez te cuesta dormir, te cambian tus ganas de comer, o un día estás lleno de energía, pero otro no quieres hablar con nadie, todos pensamos muchas veces que la culpa la tienen las hormonas, pero advierte Gómez Senent de que también puede ser la microbiota perfectamente.

¿Por qué? Tal y como precisa, este ecosistema tiene un impacto importante en todo el organismo. "No deja de ser un órgano dentro del cuerpo porque tiene sus funciones propias endocrinas, hormonales, neurológicas, y del sistema inmunitario. Entendiendo esto como tal y, como un órgano que es, se comunica con diferentes partes del cuerpo. Aquí, la microbiota puede influir en el eje intestino-cerebro, en cómo nos sentimos, dormimos, o en cómo nos afecta el estrés. En este escenario, cuanta más conciencia de la microbiota y del papel que juega realmente tiene en nosotros será mejor para nuestro bienestar", sostiene esta médica especialista en aparato digestivo.

NUESTRA MICROBIOTA CAMBIA A LO LARGO DE NUESTRA VIDA

Igualmente, le preguntamos si la microbiota varía de una persona a otra, algo que así sucede, pero también si nuestra propia microbiota cambia a lo largo de nuestra vida. Recuerda que ya desde el útero ésta se va conformando, influenciada por la de nuestra propia madre, y va variando hasta el final de la vida. "La tendencia es que conforme envejecemos sea más pobre y tenga más carencias", precisa la doctora Gómez.

Una vez que nacemos señala que cambiará, en función de si vivimos un parto vaginal o bien una cesárea, pero también si recibimos lactancia materna. "Tampoco hay que olvidar los primeros mil días del niño, una ventana de oportunidad, donde hay que procurar mantener una buena dieta, la menor toma de antibióticos posible, algo que ayudará a que la base microbiana sea cada vez más buena. Luego ya en la preadolescencia y en la adolescencia la microbiota está también muy influida por el tema hormonal como hemos comentado, y es una etapa sensible dentro del desarrollo del ser humano", sostiene.

Dice que poco a poco, en cada etapa, se van formando distintos grupos microbiológicos que conformaran la microbiota adulta, ya más estable frente a la de otras épocas. "La época infantil y la adolescencia son dos ventanas críticas de desarrollo, una época más sensible y donde influye mucho el sueño, la alimentación, el ejercicio, y si en estas etapas hemos logrado una microbiota más estable, en la edad adulta ante un factor agravante será nuestra microbiota más resiliente y podremos avanzar sin enfermedad en algunos casos", agrega.

Indica esta experta en microbiota que si nuestra gestión del estrés es mejor, esto hará que nuestra microbiota sea más protectora. En cuanto al sueño por ejemplo, según prosigue, subraya que los microorganismos vivos que la conforman también necesitan un reseteo, igual que descansa el cerebro, de manera que si no se descansa adecuadamente por la noche y no se duerme lo suficiente nuestra microbiota no estará a pleno rendimiento.