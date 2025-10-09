MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Se estima que más de 54.600 niños en Gaza padecen desnutrición aguda, incluidos más de 12.800 en estado grave, con escasas opciones terapéuticas disponibles, según un estudio dirigido por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, conocida por sus siglas en inglés como UNRWA y publicado en 'The Lancet'.

Con mediciones realizadas hasta mediados de agosto de 2025, el estudio rastrea exhaustivamente la emaciación infantil durante la guerra, estima la prevalencia poblacional y destaca aumentos sin precedentes de la desnutrición infantil tras períodos de bloqueos y severas restricciones a la ayuda.

IMPACTO DE LA GUERRA Y BLOQUEOS

Entre enero de 2024 y mediados de agosto de 2025, el personal del UNRWA examinó a 219.783 niños de entre 6 y 59 meses, midiendo la circunferencia braquial (CMB) en 16 centros de salud en funcionamiento y 78 puestos médicos en albergues y campamentos de tiendas de campaña en cinco gobernaciones de la Franja de Gaza. Posteriormente, los investigadores estimaron la prevalencia de la desnutrición aguda, basándose en el número total estimado de niños de ese grupo de edad en el territorio (346.000).

Basándose en la evidencia de desnutrición infantil recopilada por múltiples organismos de ayuda, el 15 de agosto de 2025, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF) de las Naciones Unidas confirmó la hambruna en la Gobernación de la Ciudad de Gaza, mientras que el resto de la Franja de Gaza enfrentaba condiciones críticas o la posibilidad de hambruna. El estudio refuerza la confirmación de la CIF sobre la hambruna en la Gobernación de la Ciudad de Gaza y proporciona evidencia de cómo ha evolucionado la desnutrición infantil durante la guerra.

El emaciamiento, o desnutrición aguda, se define como un niño demasiado delgado para su estatura, lo que indica una rápida pérdida de peso y una grave falta de energía, proteínas y otros nutrientes. El emaciamiento también puede evaluarse midiendo la circunferencia del brazo del niño con una cinta métrica calibrada, como se hizo en este estudio, donde un brazo delgado se correlaciona estrechamente con un cuerpo delgado. Es una afección potencialmente mortal, y los niños requieren tratamiento regular con alimentos terapéuticos durante varias semanas o, en casos extremos y cuando sea posible, hospitalización.

PERÍODO DE VIGILANCIA DE 20 MESES

Durante el período de vigilancia de 20 meses, el número de pruebas de detección de la enfermedad de Alzheimer (MUAC) varió de 722 a 23.651 al mes. La prevalencia de emaciación en enero de 2024 fue del 4,7% (34 de 722 niños), cifra que aumentó al 8,9% (1.281/14.387) en julio de 2024. A finales de 2024 se produjeron severas restricciones a la ayuda, con fuentes de la ONU que informaron de un promedio diario de entre 42 y 92 camiones de ayuda que cruzaban a Gaza, en comparación con los 300 a 600 diarios que se registraban antes de la guerra. En enero de 2025, la prevalencia de emaciación fue del 14,3% (1.661/11.619).

A principios de 2025, un alto el fuego de seis semanas permitió aumentar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y la emaciación se redujo al 5,5% para marzo de 2025 (831 de 15.165 niños). Posteriormente, se impuso un bloqueo de 11 semanas, con severas restricciones a la entrada de alimentos, agua, combustible, medicamentos y otros artículos esenciales, que se mantuvo vigente hasta finales de mayo de 2025.

Las últimas mediciones, realizadas hasta mediados de agosto de 2025, revelaron que el 15,8% (1.213/7.668) de los niños examinados presentaba emaciación, y el 3,7% (280/7.668) en estado grave. Extrapolado a la población total estimada de la Franja de Gaza, esto equivale a más de 54.600 niños de entre 6 y 59 meses que necesitan nutrición terapéutica y atención médica urgente, incluyendo 12.800 niños con emaciación grave con pocas posibilidades de rehabilitación debido a la insuficiente cantidad de alimentos que cruzan las fronteras y a la precaria situación de los servicios de salud y nutrición.

Las tendencias fueron más extremas en algunas zonas; por ejemplo, en Rafah se observó un aumento de la desnutrición por emaciación del 7,1% (273/3.855) en abril de 2024 al 31,5% (63/200) en enero de 2025, disminuyendo al 8% en abril de 2025, en relación con el alto el fuego, aunque las pruebas de detección se suspendieron en esta zona poco después. En la ciudad de Gaza, la prevalencia se sextuplicó, del 5,4% (373/6.908) en marzo de 2025 al 28,8% (631/2.194) a mediados de agosto de 2025.

DECLARACIONES DE LOS EXPERTOS

El doctor Akihiro Seita, director de Salud de UNRWA y autor principal del artículo, señala: "Desde el 7 de octubre de 2023, se ha desatado una guerra sin precedentes en la Franja de Gaza. Desde el principio, la infraestructura del territorio ha sido destruida, la población desplazada repetidamente y, con pocas excepciones, la ayuda humanitaria se ha visto gravemente restringida.

Dado el prolongado fracaso en detener la guerra y prevenir la hambruna que avanza, a pesar de la capacidad mundial para hacerlo, a menos que se logre un cese duradero del conflicto, junto con servicios humanitarios internacionales competentes y sin trabas en materia de nutrición, medicina, economía y sociedad, es inevitable un mayor deterioro de la nutrición infantil temprana, con un aumento de la mortalidad, en la Franja de Gaza".

Por su parte, la doctora Masako Horino, epidemióloga nutricional de UNRWA y científica principal del estudio, añade "La evidencia previa a octubre de 2023 indicaba que los niños de familias refugiadas de Palestina en la Franja de Gaza padecían inseguridad alimentaria y una dieta diversa.

Sin embargo, su peso era solo ligeramente inferior al normal. Esta paradoja probablemente se explicaba por el acceso regular de estas familias a la ayuda alimentaria. Tras dos años de guerra y severas restricciones a la ayuda humanitaria, decenas de miles de niños en edad preescolar en la Franja de Gaza padecen ahora desnutrición aguda prevenible y se enfrentan a un mayor riesgo de mortalidad".

Los autores señalan que los datos recopilados se limitaron a las instalaciones de UNRWA disponibles y en funcionamiento. Dos tercios de las pruebas de detección se realizaron en las zonas de Khan Younis y Middle, debido a las dificultades para operar los centros de salud en otras zonas. Se realizaron un total de 265.974 pruebas de detección a 219.783 niños, lo que indica que algunos niños fueron examinados más de una vez a lo largo del tiempo. Los investigadores se enfrentaron a importantes desafíos, como la falta de información de identidad y la ubicación insegura, lo que dificultó la recopilación de datos.