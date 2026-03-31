Más del 47% de los españoles elegiría la voz de un familiar o ser querido si solo pudiese recordar un único sonido

Archivo - Escuchar, sorda, sordera, oído, mujer - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KHOSRORK - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 84,2 por ciento de los españoles se preocupa por la salud auditiva y ha temido, alguna vez, perder la capacidad de oír bien, ya que es esencial para poder conectar con sus seres queridos o disfrutar de los sonidos de la naturaleza, según una encuesta realizada por GAES.

La compañía ha presentado la iniciativa 'Biblioteca de Sonidos', para analizar los sonidos que más valoran los españoles y que invita a "fomentar el cuidado y la prevención" de la salud auditiva. Entre los más valorados, se encuentran los sonidos de la naturaleza, los que asocian a sus seres queridos y la música.

Los sonidos de la naturaleza como el mar o la lluvia no son "ruido de fondo", sino que conectan con la biología más primaria de los humanos. De hecho, el 60 por ciento de los españoles no querría dejar de escuchar el mar, el 39 por ciento lo sitúa como su sonido favorito de la naturaleza y el 34,6 por ciento lo señala como el que "más calma y bienestar le aporta". El sonido de la lluvia se consolida como el segundo más valorado de la naturaleza por un 18,5 por ciento de los españoles, casi igualado con el de los pájaros.

Además, el 47,6 por ciento de los encuestados elegiría incorporar más sonidos de la naturaleza a su día a día. En cambio, entre los sonidos que la población querría dejar de escuchar se encuentran el ruido de obras y taladros, con un 37,2 por ciento de los votos, seguido por un 24 por ciento que no soporta el "desagradable ruido" de sus vecinos, y un 16,1 por ciento que no echaría de menos el tráfico en la calle.

SONIDOS DE LOS SERES QUERIDOS

Los sonidos de los seres queridos también tienen un "lugar especial" en la memoria emocional. El tono de voz de un familiar, unos pasos conocidos o incluso el sonido de alguien cocinando pueden convertirse en una auténtica "huella auditiva".

Esa conexión emocional también se refleja en los sonidos cotidianos del hogar. Para muchos españoles, la casa tiene su propia banda sonora: el 33,7 por ciento asocia el hogar al sonido de la televisión de fondo, mientras que un 23,5 por ciento lo relaciona con el sonido de cocinar, pequeños ruidos domésticos que forman parte de la rutina y que refuerzan la sensación de familiaridad.

En caso de solo poder guardar un único sonido en la memoria, para la mayoría de los encuestados, sería la voz de un ser querido. De hecho, el 47,2 por ciento pensó en un familiar o persona que "siempre ha estado ahí". Aun así, hay sonidos que no hace falta elegir recordar, ya que casi nunca se olvidan, como el 31 por ciento de los encuestados, que recuerda la voz de su madre como el primer sonido de su infancia.

Las risas compartidas son, para el 41,2 por ciento, el sonido que más les conecta con sus seres queridos. Los sonidos que más alegran el día a día de las personas también están ligadas a sus seres queridos, ya que para el 22,4 por ciento de los españoles es precisamente la risa de un ser querido, para un 20 por ciento lo es la risa o la voz de sus hijos y para un 19,3 por ciento es la risa de un bebé.

Por otro lado, la música ocupa un lugar importante en la memoria emocional. Para un 37,6 por ciento de los españoles, una canción concreta es capaz de llevarle "inmediatamente a un recuerdo feliz". Y si la vida fuera una película, esa conexión emocional también formaría parte de su banda sonora, ya que el 21,8 por ciento incluiría una canción especial que forma parte de su historia personal.

En cuanto a la importancia de escuchar bien durante el día, el 29,9 por ciento considera "esencial" escuchar con claridad durante la mañana, y un 27 por ciento desde el momento de despertarse.

Por todo ello, GAES invita a concienciar sobre la salud auditiva y recuerda que detectar cualquier problema a tiempo es el primer paso para mejorar el bienestar y la calidad de vida a largo plazo, para seguir sumando recuerdos en la "biblioteca de sonidos".