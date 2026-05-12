Más del 40% de españoles desconocen desde qué cifras se considera hipertensión y lo sitúan por encima del valor real

Archivo - Medición de la tensión arterial. - STOCKVISUAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El 44 por ciento de españoles desconoce cuál es la cifra a partir de la que se considera hipertensión arterial y, de hecho, la sitúa por encima de los valores reales, que son 140/90 milímetros de mercurio (mmHg), según se desprende de una encuesta realizada por la Sociedad Española del Corazón (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC).

El presidente de la FEC, Andrés Íñiguez, ha aseverado en rueda de prensa que este dato "es preocupante", pues indica que estas personas "no van estar bien controladas" en caso de que tengan hipertensión, que ha calificado como "uno de los grandes problemas" de salud en España, donde se estima que hay 10 millones de personas con hipertensión arterial y, de estos, tres millones lo desconocen.

El cardiólogo ha detallado que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando el corazón se contrae y, luego, al relajarse, lo que se conoce respectivamente como presión máxima, o sistólica, y mínima, o diastólica. Las guías europeas consideran como presión arterial "normal" cuando se sitúa por debajo de 120/70 mmHg y establecen una "zona gris" entre 120-140 y 70-90, que se considera presión elevada, pero no se diagnostica de hipertensión arterial.

La encuesta, en la que han participado 1.500 personas, recoge que el 39 por ciento no se toma la presión arterial nunca o casi nunca y las mujeres lo hacen aún con menos frecuencia que los hombres; en concreto, el 39 por ciento de ellos lo hace al menos una vez al mes, frente al 31 por ciento de ellas, una diferencia que se ha asociado con el rol de cuidadora de la mujer, por el que suele dejar su propia salud en segundo plano.

La gran mayoría (89%) considera que un mal estilo de vida podría aumentar su riesgo de hipertensión y otro 88 por ciento conoce que la hipertensión puede aumentar el riesgo de infarto, ictus y enfermedad renal. Sin embargo, menos de la mitad (48%) ha hecho cambios en su estilo de vida para mejorar o prevenir la tensión elevada.

A su vez, la encuesta recoge que menos de la mitad conoce la relación entre la presencia de hipertensión en el embarazo y el riesgo de padecerla en el futuro.

LA IMPORTANCIA DE TOMARSE LA TENSIÓN CON FRECUENCIA

Íñiguez ha aseverado que se tiende a minusvalorar las consecuencias de la hipertensión, a pesar del riesgo de sufrir un ictus o un infarto de miocardio. Ha destacado los avances que se han producido en el tratamiento en las últimas dos décadas, pero ha incidido en que "el mayor avance" que se podría producir es concienciar a la población sobre la importancia de medirse la tensión arterial para que, en caso de que sea alta, controlarla, bien con fármacos o con técnicas intervencionistas.

Además, ha lanzado un mensaje positivo para incitar a la población a cuidar su salud cardiovascular. "Por cada 10 milímetros de mercurio que descienda la presión máxima, o cinco la presión mínima, se va a reducir en un 20 por ciento la probabilidad de tener un evento cardíaco, en un 30 por ciento la probabilidad de tener un accidente cerebral hemorrágico o en un 40 por ciento la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca", ha destacado.

La enfermera del Hospital Universitario Fundación Alcorcón Estrella Barreñada ha explicado que "lo mejor" es tomarse la tensión en un entorno tranquilo, especialmente en casa. En este sentido, la encuesta apunta que, entre los que realizan esta medición, el 52 lo hace en su casa, el 40 por ciento en los centros de salud y solo un siete por ciento en las farmacias.

La enfermera ha detallado que es aconsejable tomarla al levantarse y, para asegurar una medición correcta, siempre deben haber pasado 30 minutos sin hacer ejercicio, tener la vejiga vacía y no haber tomado estimulantes, como café o té, ni haber fumado previamente. "Si tenemos la tensión alta, por lo menos debemos de tomarla dos o tres veces, y entre una y otra toma que pasen al menos dos minutos o tres. Si la tenemos bastante alta, la tomaremos tres veces y haremos una media", ha señalado.

Barreñada ha destacado el papel de la enfermería en el control de la hipertensión, no solo midiendo la presión arterial y revisando los aparatos de medición que haya en casa, sino también a través de labores de educación sanitaria, explicando al paciente qué hábitos de vida debe seguir y comprobando su adherencia al tratamiento.

'HAY PELIGROS QUE NO TE VES VENIR'

La SEC y la FEC han impulsado la campaña de concienciación 'Hay peligros que no te ves venir', con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora este domingo, con la que buscan dar a conocer la importancia de la hipertensión, lograr que la población identifique si es hipertensa, que revise si está controlada en caso de contar con un diagnóstico y que actúe antes de que aparezcan complicaciones graves.

"Te cambia la vida", ha afirmado Joaquín Luis Enrich García, que sufrió un ictus como consecuencia de la hipertensión. Según ha señalado, lo esencial ha sido cambiar algunos de sus hábitos, ya que es esencial evitar el tabaco, el alcohol y la comida ultraprocesada. "En términos futbolísticos, diría que me han sacado tarjeta amarilla, no me han sacado roja, pues oye, pues aprovecha y sigue jugando y tienes que cambiar ciertos hábitos", ha afirmado.

Como mensaje para la población, ha resaltado que lo más importante es la prevención, no acudir al médico solo cuando se sienta algún dolor y, en cuanto se diagnostique la hipertensión, tratarla. "No digas 'ya si eso mañana voy', no, hay que ir y tratarla", ha aseverado.