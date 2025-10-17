Más de 350.000 alumnos participan en la carrera 'La Vuelta al Cole', de Unoentrecienmil, contra la leucemia infantil

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 350.000 niños de 958 colegios de España participan este viernes en la 11ª edición de la carrera solidaria 'La Vuelta al Cole', que organiza la Fundación Unoentrecienmil con el objetivo de recaudar fondos para impulsar la investigación contra la leucemia infantil.

"Porque cada paso cuenta. Porque cada niño merece un futuro", ha destacado la directora de Unoentrecienmil, Elena Huarte, acerca de los motivos que llevan a organizar esta carrera, que se inició en 2015 y ha ido creciendo hasta convertirse en una jornada de sensibilización, esperanza y homenaje, con miles de niños que corren, envían apoyo y participan en tómbolas o fiestas para apoyar la investigación.

Huarte ha explicado que, en España, 350 niños son diagnosticados cada año con leucemia y aún hay un 20 por ciento que no consigue superarla. Además, entre aquellos que sobreviven, el 70 por ciento sufre secuelas. "Detrás de cada número hay una historia, una familia, una lucha", ha recordado.

Al hilo, la hematóloga pediátrica Mónica López, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), ha enfatizado la importancia de seguir investigando porque, aunque ha habido mejoras en los cuidados y avances hacia la cura de la enfermedad, aún no es suficiente.

MÁS DE 5,5 MILLONES DE EUROS RECAUDADOS

Cada edición ha ido sumando más colegios, hasta alcanzar, en estos 11 años, los casi 8.000 centros y tres millones de niños y recaudar un total de más de 5,5 millones de euros. A lo largo de la décima edición, correspondiente al curso escolar 2024/2025, 'La Vuelta al Cole' consiguió recaudar más de 1.000.000 de euros gracias a sus más de 530.000 participantes de cerca de 1.500 colegios.

Desde la fundación, han explicado que cada colegio se puede inscribir a través de un formulario en 'www.lavueltaalcole.com', de cara a la siguiente convocatoria, que tendrá lugar el 20 de noviembre, o preparar su propia carrera, con la fecha, horario, trayecto y distancia que les convenga.

Además, 'La Vuelta al Cole' tiene una dimensión didáctica para sensibilizar y educar en el aula. Los profesores trabajan una guía didáctica con los alumnos, una herramienta adaptada a cada ciclo, con contenidos relevantes y de valor para concienciarles sobre la enfermedad.