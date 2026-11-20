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MADRID, 20 Nov. (EDIZIONES) -

La perimenopausia y la menopausia en la mujer representan una etapa en la que se produce una auténtica revolución hormonal que puede trastocar y mucho varias esferas de la vida de la mujer y mermar su calidad de vida. El sueño es uno de los principales afectados, tal y como relatan muchas mujeres, haciendo uso, en ocasiones, de suplementos como la melatonina, habitualmente empleados para problemas de sueño, pero no siendo eficaces para estos casos.

Entrevistamos en exclusiva en Europa Press Salud Infosalus a la dietista-nutricionista especializada en menopausia y salud hormonal femenina Marta Marcé (@marta_marce), quien a los 26 años, y tras un diagnóstico de cáncer de ovarios, tuvo menopausia precoz; un hecho que le ha llevado a especializarse en este campo, reconociendo durante nuestra charla que los suplementos le han ayudado "muchísimo".

Por eso ha publicado varios libros sobre el tema, como su último manual 'Suplementa tu menopausia' (Alienta editorial), "una guía para elegir suplementos con criterio y potenciar tus hábitos", y por el que nos concede esta charla.

En él aborda los principales problemas que puede atravesar una mujer en la menopausia, y cómo en muchas ocasiones son los suplementos los que pueden echarnos una mano para sobrellevar esos síntomas que tanto pueden llegar a 'corromper' el día de la mujer perimenopáusica y menopáusica.

DEBEN ESTAR PRESCRITOS POR UN EXPERTO SANITARIO

Eso sí, advierte en el libro de que los suplementos en esta etapa de la mujer "no representan una solución mágica", ni deben ser los sustitutos de un estilo de vida saludable, sino que representan "una herramienta que puede ser muy valiosa cuando está bien indicada, por un profesional sanitario experto en la materia, y cuando los suplementos responden a una necesidad real".

Por eso, defiende que, en primer lugar, y antes de tomar un suplemento, es fundamental que una mujer en esta etapa de la vida revise cuáles son sus hábitos, cómo es su estilo de vida: "Lo que realmente sostiene nuestra salud son los hábitos. Los suplementos son importantes y pueden marcar una diferencia real en el bienestar durante la menopausia, no poco harán si no hay una base sólida previa que sostenga todo lo demás. Primero hay que empezar por lo que es realmente importante, como es nuestra nutrición, el ejercicio que practicamos, la gestión del estrés, y nuestro descanso".

EL PAPEL DE LA SUPLEMENTACIÓN

Eso sí, reconoce Marta Marcé que llega un momento en el que haces las cosas bastante bien, comes equilibrado, entrenas, duermes lo mejor que puedes, intentas regular el estrés, pero ves que el cuerpo no responde como antes y que con el mismo esfuerzo obtienes menos resultados.

Dice que, además, la suplementación en esta etapa de la vida de la mujer puede optimizar ciertos nutrientes clave para sentirnos mejor, que empiezan a faltar con esta revolución hormonal. "La suplementación es una herramienta importante en esta época de la vida, porque esa protección extra que nos daban las hormonas la perdemos, y ésta nos ayudaba a tener más paciencia, a dormir mejor, a que nuestro metabolismo trabajase mejor, y además en un momento de la vida en el que tenemos hijos, y somos padres que tenemos que cuidar el estrés en el trabajo, pero también en casa. Los suplementos nos pueden ayudar a funcionar mejor. Es algo a contemplar y a tener en cuenta", remarca esta experta. En concreto, menciona el poder del magnesio, de la creatina o del omega-3 entre otros.

QUÉ NOS PUEDE AYUDAR FRENTE AL INSOMNIO EN LA MENOPAUSIA

Pero para el caso concreto del insomnio, tan frecuente en la perimenopausia y en la menopausia, y que nos atañe en este artículo, Marcé hace hincapié primero en la importancia de la higiene del sueño, ya que tal y como subraya, "dormir bien en la menopausia no es un lujo, sino una condición necesaria para que todo funcione", aunque no todo el mundo tiene esa suerte.

De hecho, comentamos que es frecuente que muchas mujeres se vayan a dormir cansadas, y a las tres de la mañana se despierten mirando el techo, y se levanten con la sensación de que no han dormido lo suficiente. Por eso, aquí avisa de que, en muchos casos, la melatonina no estaría indicada ante los problemas de sueño de la menopausia, puesto que ésta ayuda a conciliar el sueño y no a su mantenimiento.

Incide por ello en la importancia de mantener horarios regulares, de reducir pantallas e iluminación azul antes de dormir, de limitar la cafeína a partir de mediodía, de bajar la temperatura del dormitorio, de evitar el alcohol por la noche, ya que estos gestos actúan sobre la producción de melatonina, y la bajada fisiológica del cortisol nocturno. "Sin ese trabajo de base cualquier suplemento va a hacer la mitad del trabajo, en el mejor de los casos", mantiene.

Después, y ya en el terreno de la suplementación, y siempre que todo lo anterior no funcione, habla esta dietista-nutricionista experta en menopausia del 'poder' del magnesio y del omega-3, para relajar el sistema nervioso, pero también de la ashwagandha, un adaptógeno que ayuda frente a los despertares de medianoche, al igual que hace la L-teanina, "capaz de formar el neurotransmisor gaba, muy ligado a la progesterona, primera hormona que disminuye en esta etapa de la vida".

Recuerda, por tanto, que, a pesar de que la melatonina es el suplemento más vendido en el mundo, éste no es un somnífero, y no mantendrá el sueño. "La melatonina no suele funcionar en la menopausia. La mujer cuando llega a la cama se duerme, pero cambia tu sueño en esta etapa y lo idóneo es que si la higiene y los hábitos de sueño no son suficientes podamos contar con un suplemento adaptado a este cambio de patrón, y la melatonina es para conciliar el sueño, para ese arranque del sueño, por lo que no la necesitas generalmente", concluye Marta Marcé.