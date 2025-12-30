Mar Chávez, psicoterapeuta: “Hablarnos bien nos ayuda a reducir la ansiedad y mejorar la regulación emocional”

Archivo - Felicidad - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

El Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP-metrodora) y la psicoterapeuta Mar Chávez han planteado una guía de 5 pasos para afrontar la ansiedad convirtiendo la autocrítica en un diálogo interno saludable y así "hablarnos bien", informan este martes en un comunicado.

Se basa en que ese diálogo consigo mismo influye en la salud mental, la toma de decisiones y la manera de interpretar la realidad: cómo se afrontan los errores, la presión diaria, los conflictos personales y la incertidumbre.

Por eso, desaconseja el tono demasiado autocrítico, que en muchas personas pasa desapercibido pero "acaba minando la autoestima, aumentando el estrés y la ansiedad, y dificultando la regulación emocional".

En España, los trastornos de ansiedad afectan al 6,7% de la población y la depresión al 4,1%, según datos del Ministerio de Sanidad.

LOS 5 PASOS

El paso uno es constatar cada día frases propias habituales y preguntarse si nos hablamos como haríamos con alguien a quien queremos; el dos, escribir qué dice nuestra 'voz crítica' y responderle compasivo pero realista, como lo haría un amigo; el tres, observar nuestro pensamiento negativo y plantear una alternativa más realista, sin negar lo que sentimos pero evitando interpretaciones rígidas.

El cuatro es sustituir los mensajes internos duros por otros amables, sin caer en el autoengaño (por ejemplo 'Estoy en proceso y aprendiendo' en vez de 'No sirvo para nada'); y el cinco, reforzarlo cada día con pequeños hábitos, como recordatorios visuales, frases 'ancla', ejercicios de autocompasión o breves meditaciones.

La psicóloga y directora de Proyectos Formativos de ISEP-metrodora, María Beatriz Pereira Reis, ha destacado que cada uno es más que sus pensamientos: "Cuando aprendemos a gestionarlos y actuar a pesar de ellos, nuestro diálogo interno se convierte en un motor de bienestar".