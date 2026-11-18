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MADRID 18 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai (Estados Unidos) han identificado una enzima que podría ser el objetivo para desarrollar nuevos tratamientos para la aciduria glutárica tipo 1 (GA1), un trastorno genético poco común que puede causar daño cerebral, revelando nuevos detalles sobre cómo funciona la enzima y cómo se controla su actividad.

Los hallazgos se publican en 'Science Advances'. Los investigadores estudiaron la AASS (alfa-aminoadípico semialdehído sintasa), una enzima implicada en la degradación del aminoácido lisina, e identificaron una región que regula su actividad. Estos hallazgos aportan nuevos datos estructurales que podrían orientar el desarrollo de fármacos para inhibir la AASS y reducir la acumulación de metabolitos nocivos asociados a la GA1.

"Esta es la primera imagen detallada de la enzima AASS completa, lo que nos permite comprender mucho mejor cómo interactúan sus diferentes partes, argumenta el doctor Michael Lazarus, autor principal y coautor correspondiente, profesor asociado de Ciencias Farmacológicas y director asociado del Centro Mount Sinai para el Descubrimiento de Terapias en la Escuela de Medicina Icahn.

"También descubrimos que cambios relativamente pequeños en una región flexible de la proteína pueden tener un efecto sustancial en su actividad. Esto nos brinda una nueva e importante vía de investigación en nuestra búsqueda de posibles tratamientos para la GA1", añade.

La GA1 es un trastorno metabólico hereditario que provoca la acumulación de sustancias tóxicas en el organismo, lo que puede causar daño cerebral irreversible y complicaciones neurológicas que alteran la vida.

"Nuestra investigación sobre la AASS como posible diana farmacológica ha revelado múltiples maneras de modificar la actividad de la enzima. Una mejor comprensión de cómo la naturaleza utiliza estos mecanismos para controlar la degradación de la lisina contribuirá al desarrollo de tratamientos para la enfermedad", agrega Sander Houten, doctor en Genética y Ciencias Genómicas y profesor de la Escuela de Medicina Icahn, autor principal y coautor correspondiente.

Para estudiar la AASS, el equipo desarrolló primero un método para aislar la enzima humana completa. Luego, utilizaron la criomicroscopía electrónica, una técnica que permite a los científicos visualizar las estructuras de las moléculas biológicas con alta resolución, para mapear la enzima en detalle.

Los experimentos bioquímicos permitieron a los investigadores examinar cómo funciona la enzima en diferentes condiciones, incluso en presencia de sustancias que la inhiben o la activan. Las simulaciones por ordenador revelaron además cómo puede cambiar la estructura de la enzima y cómo esos cambios influyen en su actividad.

Los hallazgos resaltan la importancia de una región de la enzima que actúa como bisagra, donde ajustes estructurales aparentemente menores pueden producir cambios sustanciales en su función. Comprender este mecanismo podría ayudar a los científicos a desarrollar inhibidores que actúen sobre la AASS de manera más eficaz, afirman los investigadores.

"Nuestros hallazgos demuestran cómo un cambio relativamente pequeño en un punto de conexión flexible puede influir en el comportamiento de una proteína mucho más grande", explica el doctor Lazarus.

"Con este nuevo conocimiento sobre la estructura de la enzima, podemos empezar a explorar cómo diseñar moléculas que inhiban la AASS y evaluar si podrían conducir finalmente a un tratamiento para la GA1", añade el autor principal y coautor correspondiente, Robert J. DeVita, profesor de Ciencias Farmacológicas y director de Química Medicinal en el Instituto de Descubrimiento de Fármacos Marie-Josée y Henry R. Kravis de la Escuela de Medicina Icahn.

Los investigadores señalan que los hallazgos representan un primer paso hacia el desarrollo de una terapia, no un tratamiento ni una cura para la GA1. Los experimentos se realizaron en laboratorios, y se necesitarán más investigaciones, incluyendo estudios en animales y posiblemente en humanos, para determinar si la terapia dirigida a AASS es segura y eficaz.

El siguiente paso del equipo consiste en utilizar el mapa estructural para identificar y desarrollar moléculas que inhiban la enzima. Además de impulsar la investigación sobre GA1, los hallazgos ofrecen una perspectiva más amplia sobre cómo las enzimas pueden ser reguladas mediante cambios sutiles en su estructura. DOI: