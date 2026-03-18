El mapa de la microbiota intestinal que delata el riesgo futuro de infarto: hallan 9 moléculas clave en la sangre

Archivo - Microbioma intestinal. Microbiota - OLEKSANDRA TROIAN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cada vez está más claro que el corazón no solo depende de las arterias o del colesterol, sino también de lo que pasa unos cuantos metros más abajo, en el intestino. En esa 'ciudad' de microbios que todos llevamos dentro se producen miles de moléculas que viajan por la sangre y pueden ayudar a protegernos o, por el contrario, empujar hacia una enfermedad coronaria.

Lo que hasta ahora no se sabía bien era cuáles de las señales químicas marcan de verdad la diferencia en el riesgo de sufrir un problema de corazón.

CÓMO LAS BACTERIAS FABRICAN MOLÉCULAS QUE ACABAN EN LA SANGRE

En un estudio que incluyó datos de miles de personas, investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) ha encontrado una asociación estadística entre el riesgo de un nuevo diagnóstico de enfermedad coronaria y los niveles en sangre de nueve moléculas específicas producidas por la microbiota intestinal. Los datos se publican en 'PLOS Medicine'.

El tracto digestivo humano contiene de forma natural una gran población de microbios. Cada persona tiene proporciones diferentes de distintas especies de microbios intestinales, que producen diferentes moléculas durante sus reacciones químicas metabólicas normales.

Estos metabolitos pueden entrar en el torrente sanguíneo y ejercer una amplia gama de efectos, tanto positivos como negativos, sobre la salud humana. Algunos metabolitos de los microbios intestinales podrían estar relacionados con el riesgo de padecer cardiopatía coronaria, la principal causa de muerte en el mundo.

Sin embargo, el alcance total de estos posibles vínculos aún no está claro. Para profundizar en la comprensión, Danxia Yu, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y sus colaboradores realizaron un análisis en varias etapas de muestras de sangre de miles de adultos negros, blancos y asiáticos de Estados Unidos y Shanghái, China. Primero, utilizando datos de casi 2.000 participantes, descubrieron varios metabolitos de la microbiota intestinal asociados con el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria.

Luego, utilizaron el resto de los datos para validar y refinar estos vínculos, incluyendo validaciones externas y cuantitativas, y teniendo en cuenta muchos otros factores conocidos asociados con el riesgo de enfermedad coronaria, como la edad, los antecedentes familiares de salud y la dieta.

El análisis final reveló nueve metabolitos específicos de la microbiota intestinal en el torrente sanguíneo asociados con una mayor o menor probabilidad de desarrollar cardiopatía coronaria. Estas relaciones se mantuvieron constantes en algunos participantes al estratificarlos por estilo de vida o antecedentes familiares. Sin embargo, se observaron algunas diferencias en las relaciones entre metabolitos específicos y el riesgo de cardiopatía al estratificar a los individuos por raza o edad.

¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR ESTO EN CONSULTA?

Este estudio subraya la relación entre la microbiota intestinal y la salud cardiovascular. A partir de estos hallazgos, los investigadores solicitan estudios adicionales sobre los nueve metabolitos identificados para determinar si representan vías potencialmente prometedoras para el desarrollo de nuevos tratamientos o métodos de prevención de la cardiopatía coronaria.

Este es uno de los estudios de metabolómica más completos hasta la fecha, que abarca el descubrimiento, la validación in silico y la validación cuantitativa en individuos de diversos orígenes étnicos y regiones geográficas.

"Nuestros hallazgos subrayan la importancia del metabolismo microbiano intestinal en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y destacan moléculas prometedoras que podrían servir como nuevos biomarcadores o dianas terapéuticas para futuros estudios mecanicistas y de intervención", señalan los investigadores.