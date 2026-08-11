Manuel Rapariz, urólogo: "El riesgo de cálculos renales sube un 1,7% por cada grado más de calor"

Archivo - Urólogo recuerda que el riesgo de cálculos renales sube un 1,7% por cada grado más de calor cuando se superan los 18 - PEPIFOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, el doctor Manuel Rapariz, ha recordado que el riesgo de litiasis renal o cálculos renales sube un 1,7 por ciento por cada grado más de calor cuando la temperatura supera los 18.

"Esto se debe a que la mayor pérdida de orina por el sudor, producto del calor, conlleva una sobresaturación de calcio en la orina que puede generar cálculos renales", ha indicado al respecto, ante lo que ha puesto de manifiesto que "en verano es más que recomendable beber abundantes líquidos para evitar su desarrollo".

Así, y debido a que la prevalencia de litiasis urinaria en España se cifra entre el 1 y el 13 por ciento, siendo similar a otros países desarrollados, según las Guías de marzo de la Asociación Europea de Urología (EAU, por sus siglas en inglés), Rapariz ha divulgado que se forman en los riñones, pero no suelen producir síntomas hasta que no se desprenden.

"Una vez que inician su descenso hacia la vejiga, pueden producir una obstrucción del riñón, dilatación del mismo y un cuadro de dolor agudo que se conoce como cólico renal", ha continuado, para añadir que "la inmensa mayoría de los pacientes con un cólico renal expulsarán la litiasis sin necesidad de ninguna intervención". "Sin embargo, hay fármacos que ayudan a que este episodio sea más breve y menos doloroso propiciando su expulsión", ha manifestado.

De cualquier forma, ha indicado que "cuando un cólico renal se asocia a fiebre alta, se debe de acudir a un Servicio de Urgencias para una actuación inmediata". "Cuando una litiasis no es expulsada en un plazo razonable de tiempo, o bien adquiere un tamaño que hace muy poco probable su eliminación, se plantea un tratamiento para destruirla", ha agregado.

TÉCNICAS PARA DESTRUIRLA

En este punto, este especialista ha señalado que la ureterolitectomía endoscópica y la cirugía intrarrenal retrógrada son los métodos de referencia para la inmensa mayoría de los casos que precisan una intervención, técnicas que "han desplazado, por su mayor eficacia, a la litotricia extracorpórea, que se ha quedado reservada para casos muy concretos".

La primera de ellas se realiza con un ureterorrenoscopio, bien semirrígido o bien flexible, según la ubicación de la litiasis en el uréter. Con ello, una vez localizada la litiasis, se destruye con la fibra láser y se extraen los fragmentos con una cestilla para análisis bioquímico.

Por su parte, la cirugía intrarrenal retrógrada se emplea para resolver litiasis localizadas en el riñón. Así, se utiliza un ureterorrenoscopio flexible y la litiasis se destruye también con fibra láser pero, según los parámetros de energía aplicados, se puede elegir pulverizar o fragmentar la piedra, tomando una muestra para análisis bioquímico.

"Ambos procedimientos son mínimamente invasivos y se realizan sin ninguna incisión, permitiendo una rápida recuperación", ha explicado Manuel Rapariz, quien junto a los doctores Beatriz Díaz Casanova y Matías Gómez han abordado en los últimos años más de un centenar de casos con estas técnicas, con una tasa de éxito superior al 90 por ciento.