Mantener un peso saludable es clave para reducir el riesgo de cáncer, según un experto

Archivo - Imagen de recurso de una persona pesándose. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BRIANAJACKSON - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Endocrinología y responsable de la Unidad de Obesidad de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, Marcos Lahera, considera fundamental promover la salud manteniendo un peso adecuado y previniendo la obesidad, ya que, a su juicio, su control contribuye "tanto a reducir el riesgo de cáncer como a proteger la salud en general".

Desde MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten destacan que la evidencia científica que vincula la obesidad con el cáncer es cada vez más sólida. Subrayan que se ha demostrado, además, que la pérdida de peso ejerce un efecto beneficioso en la prevención y el pronóstico de esta enfermedad. Actualmente, al menos 13 tipos de cáncer están asociados a la obesidad, según estudios publicados en revistas como 'The Lancet', que han analizado a más de un millón de personas.

La obesidad se caracteriza por un exceso de grasa corporal disfuncional. El tejido adiposo en este estado produce citoquinas inflamatorias que generan, entre otras, inflamación crónica o resistencia a la insulina.

"Este estado proinflamatorio puede romper el ADN celular y favorecer el crecimiento tumoral. Asimismo, el tejido adiposo aumenta la síntesis de estrógenos a través de ciertas enzimas, lo que estimula tumores hormonodependientes. La hiperinsulinemia y el incremento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) también actúan como promotores tumorales. Otros mecanismos implicados incluyen alteraciones en hormonas como la leptina y la resistina, así como la disbiosis intestinal, que facilita la entrada de bacterias y potencia el riesgo de cáncer", señala Lahera.

Paralelamente, en un estudio con 900.000 pacientes se evaluaron distintos tipos de cáncer, su diagnóstico y mortalidad en personas con obesidad, identificándose 13 tipos claramente asociados a esta condición. Entre ellos, el más frecuente es el cáncer de endometrio, cuya relación con la obesidad aumenta proporcionalmente al grado de exceso de peso: 1,5 veces más riesgo en sobrepeso, 2,5 en obesidad grado I y hasta 7 veces en obesidad grado III.

Los tumores hormonodependientes, como los de endometrio, ovario y mama (este último especialmente en mujeres posmenopáusicas), presentan un riesgo elevado debido al aumento de estrógenos producido por el tejido adiposo. Precisamente, la relación con los tumores de mama es una de las líneas de trabajo de la doctora Laura García, jefa del Servicio de Oncología Médica, cuyas investigaciones han demostrado cómo la obesidad puede modular el sistema inmune de las pacientes con este tipo de cáncer.

Asimismo, la obesidad incrementa la incidencia de cáncer colorrectal, probablemente relacionado con la inflamación crónica o la resistencia a la insulina, así como la del cáncer de esófago, favorecido por la mayor prevalencia de reflujo y esofagitis en personas con obesidad.

Otros tumores, como los de riñón y páncreas, también muestran una asociación significativa, aunque su relación parece deberse principalmente al estado inflamatorio crónico y a la resistencia insulínica. Otros tipos de cánceres relacionados con la obesidad serían el cáncer de hígado, estómago, meningioma, el mieloma múltiple, vesícula biliar y tiroides.