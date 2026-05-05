Las manos son el "principal" vehículo de transmisión de micoorganismos en el entorno sanitario

Archivo - Manos de mujer. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de sección de Microbiología y coordinador de la Unidad de Control de Infección Hospitalaria del Hospital de Manacor (Baleares), Xavier Mesquida, ha advertido de que las manos "son el principal vector de transmisión de microorganismos en el entorno sanitario", de forma que cuidar su higiene "puede reducir de forma significativa las infecciones y la morbimortalidad asociada".

La compañía de tecnología médica B. Braun se ha sumado al Día Mundial de la Higiene de Manos para subrayar que esta no es solo una responsabilidad del personal sanitario, sino de todos los involucrados en la atención del paciente. Como ha recordado en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una correcta higiene de manos puede prevenir hasta el 50 por ciento de infecciones evitables adquiridas en el ámbito hospitalario.

"En ellas (las manos) conviven tanto microbiota residente como microbiota transitoria, esta última potencialmente patógena, que, si no se elimina correctamente, facilita la transmisión cruzada entre pacientes, profesionales y superficies", ha explicado Xavier Mesquida.

A este respecto, ha señalado que si la higiene de manos es "inadecuada", bien por una técnica incorrecta, un tiempo de fricción insuficiente o errores como no cubrir todas las zonas o sustituirla por el uso de guantes, su eficacia se ve reducida de forma significativa y pueden sobrevivir microorganismos.

En la misma línea, el director de Planificación y Estrategia del Hospital Universitario 12 de Octubre, Víctor Quirós González, ha destacado que "la higiene de manos debe considerarse una prioridad estratégica en cualquier centro sanitario, ya que es una de las intervenciones con mayor impacto tanto en la calidad asistencial como en la eficiencia del sistema".

Además, ha insistido en que una alta adherencia al lavado de manos revierte en "mejores resultados clínicos, menor estancia hospitalaria, reducción del uso de antimicrobianos y menos ingresos en unidades de críticos o reingresos, lo que permite optimizar recursos y avanzar hacia un modelo sanitario más sostenible".

MOMENTOS CLAVE PARA LA HIGIENE

La OMS enfatiza que la higiene de manos es especialmente relevante antes del contacto con el paciente, antes de realizar tareas asépticas, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente.

La supervisora de Esterilización y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Llàtzer (Baleares), Marta Torán, ha reconocido que la adherencia a la higiene de manos en el entorno sanitario enfrenta desafíos como la carga de trabajo, la falta de tiempo o la falsa sensación de seguridad al usar guantes, además de que la automatización de ciertas acciones puede hacer que se pase por alto la necesidad de lavarse las manos antes o después de las mismas.

"De ahí la necesidad de una concienciación constante y un seguimiento riguroso mediante auditorías, observación directa y retroalimentación, que permitan reforzar la adherencia y asegurar que la higiene de manos sea un hábito dentro de la cultura asistencial", ha subrayado.

Desde B. Braun, el director de Asuntos Científicos Médicos, José Manuel Molina Villar, ha apuntado que "todos los actores del sistema sanitario" deben implicarse en la higiene de manos, desde el personal médico hasta los propios pacientes y sus familias.