Manel Esteller, sobre los fármacos para adelgazar: "Aún es pronto para saber si alargan la vida"

Archivo - El doctor Manel Esteller posa tras la presentación del libro ‘El secreto de la vida eterna’, en la Editorial Rosa dels Vents, a 3 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). En el libro, los doctores Manel Esteller y Salvador Macip r - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EDIZIONES) -

Vivir más años y conservar la salud no siempre van de la mano. La obesidad puede comprometer ambos objetivos, y su tratamiento ha abierto una pregunta que despierta un creciente interés: ¿Podrían los nuevos fármacos antiobesidad contribuir también a aumentar la supervivencia?

La investigación sobre María Branyas, que alcanzó los 117 años, y las reflexiones de dos expertos, Manel Esteller y Manuel Castillo, permiten explorar qué sabemos sobre la relación que existe entre el peso y la longevidad, sin confundir la delgadez extrema con una garantía de vivir más, ni las expectativas científicas con una 'pastilla antienvejecimiento' ya demostrada.

Manel Esteller es director del Grupo Epigenética del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau, así como catedrático de Genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Le entrevistamos en Infosalus con motivo de la publicación de 'Historia de una supercentenaria. Claves de la longevidad' (RBA), junto con el también investigador Eloy Santos.

En él resume toda la investigación que se le realizó en vida María Branyas para poder entender las claves de su longevitud, y apunta el doctor Esteller a la delgadez, como uno de los principales factores, "a no comernos siempre todo lo que tenemos en el plato". Así, pone sobre la mesa el hecho más que contrastado de que cualquier patología humana que sucede en alguien con obesidad va peor.

"Un cáncer va peor en quien es obesa, es más rápido, más agresivo; aparte de que la obesidad está relacionada con la diabetes tipo 2, una enfermedad metabólica que deteriora la calidad de vida", asevera.

Pero también preguntamos por este mismo asunto al presidente científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, al doctor Manuel J. Castillo, médico, doctor y catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, así como y que participa en el VI Congreso Nacional de Clínicas Dorsia, motivo por el que nos concede esta entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus.

¿Hasta qué punto condiciona la obesidad la esperanza de vida?, le preguntamos. Este especialista en endocrinología y nutrición lo tiene claro: "La condiciona de manera directa". Tal y como explica, el mecanismo es múltiple y complejo y cita a uno de ellos: la autofagia (proceso natural por el que las células se descomponen y reciclan sus propios componentes dañados, viejos, o innecesarios) y su relación con la insulina, que es la hormona que producimos para poder aprovechar lo que comemos.

"Cuanto más comemos, sobre todo en términos de carbohidratos, más insulina producimos, y ese aumento inhibe la autofagia. Cuanto menos autofagia, más envejecimiento y sus problemas degenerativos asociados. Por decirlo de una forma sencilla: la autofagia es la forma en la que nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos se protegen, se reparan, se reciclan, y con ello viven más y mejor", detalla este experto en longevidad.

Además, le cuestionamos sobre la afirmación del investigador Manel Esteller sobre el caso de María Branyas, antes citado, y por el que plantea que la delgadez y una menor ingesta calórica pudieron contribuir a la longevidad de esta mujer. Sostiene el doctor Castillo que la evidencia científica muestra "de manera reiterativa e inequívoca" que, en cuantas especies, desde hongos hasta primates, se ha estudiado, la restricción calórica, hasta un cierto nivel, se asocia a una mayor longevidad. "Por encima de ese nivel, ya se produce déficit nutricional y la longevidad disminuye. Indudablemente intervienen múltiples factores, y aquí sólo voy a destacar tres: uno es la genética, otro son las circunstancias personales y, el tercero, que quizás sea el más importante, es la suerte", agrega.

¿LOS FÁRMACOS ANTIOBESIDAD TAMBIÉN PROLONGEVIDAD?

Por otro lado, y como hay fármacos que fueron creados para tratar diabetes tipo 2 pero se usan cada vez más en el contexto de la obesidad se está estudiando a ver si estos pueden relacionarse con una mayor longevidad. Preguntamos a ambos expertos por este asunto. Esteller considera que "aún es pronto" para poder decir que estos podrán favorecer la longevidad en los humanos, si bien reconoce que "los datos sugieren que podría ser así".

"No hay respuesta, ni datos 100% fiables; algunos sí apuntan hacia ahí, pero más que obesidad se está estudiando si dan más esperanza de vida. En todo caso, como sucedió con María Branyas, a quien hemos estudiado y falleció con 117 años siendo la octava persona más longeva del mundo, la restricción calórica probablemente también contribuyó a su supercentenarismo", remarca.

Mientras, el doctor Castillo, presidente de la SEMAL subraya en este sentido que los fármacos antiobesidad sí podrían representar una herramienta en este camino, aunque puntualiza que no serían ni la única herramienta para ello, ni tampoco la más importante.

"Son los nuevos (y muy caros) fármacos, y son también los antiguos, mucho más baratos y mucho mejor probados a lo largo de décadas, casi siglos, de uso. Y con ello me refiero a la metformina. Los resultados que permiten plantear esa hipótesis es que su uso se acompaña de mejoras en aspectos metabólicos que se deterioran con el envejecimiento, aunque la realidad es más compleja y no conviene simplificarla con mensajes sencillos y, como consecuencia, inexactos o directamente falsos. Una cosa que habría que demostrar antes de hablar de tratamiento para la longevidad es que realmente lo consiga, que esté libre de efectos secundarios, y con un esfuerzo que merezca la pena", advierte en última instancia Manuel Castillo.