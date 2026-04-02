¿Mañana o tarde? Este es el 'horario de oro' para que el ejercicio multiplique sus beneficios para la salud

Archivo - Mujer haciendo ejercicio con pesas. - MILAN2099/ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha comprobado que las personas que hacen ejercicio regularmente temprano por la mañana tienen una probabilidad significativamente menor de padecer enfermedad de las arterias coronarias, presión arterial alta, diabetes tipo 2 u obesidad en comparación con las personas que hacen ejercicio más tarde en el día.

La investigación se basa en historiales médicos y datos de frecuencia cardíaca obtenidos con Fitbit de más de 14.000 personas. Si bien no está claro si la relación entre el momento de la práctica de ejercicio y la salud cardiometabólica es causal o está mediada por otros factores, los investigadores afirman que los hallazgos podrían servir de base para orientar a los pacientes sobre la actividad física, gracias a un análisis más detallado de sus hábitos de ejercicio del que había sido posible hasta ahora.

"Cualquier ejercicio es mejor que ninguno, pero intentamos identificar una dimensión adicional relacionada con el momento en que se realiza --explica Prem Patel, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts (Estados Unidos) y autor principal del estudio--. Si se puede hacer ejercicio por la mañana, parece estar relacionado con mejores índices de enfermedades cardiometabólicas".

Los indicadores de enfermedades cardiometabólicas, como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, se asocian con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en todo el mundo. Se sabe que la actividad física regular reduce el riesgo de padecer estos indicadores, así como de sufrir eventos cardíacos graves.

Los investigadores analizaron datos de 14.489 personas que participaron en All of Us, un amplio estudio nacional. Se analizaron datos de frecuencia cardíaca por minuto, obtenidos con dispositivos Fitbit, durante un año. Para registrar los picos de actividad física, los investigadores identificaron periodos en los que los participantes presentaban una frecuencia cardíaca elevada durante 15 minutos consecutivos o más. Esta metodología difiere de la de otros estudios, ya que se basa en la respuesta del cuerpo al ejercicio (el aumento de la frecuencia cardíaca), en lugar de registrar actividades específicas como caminar al trabajo, realizar tareas domésticas o hacer ejercicio en el gimnasio.

Evaluaron el ejercicio de cada participante en intervalos de 15 minutos a lo largo del día y los agruparon en categorías según el momento en que lo realizaban. A partir de los registros médicos, analizaron las asociaciones entre el momento del ejercicio y la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la hiperlipidemia (colesterol LDL-C o triglicéridos elevados). También evaluaron las tasas de eventos cardiovasculares como la enfermedad coronaria y la fibrilación auricular, y tuvieron en cuenta otros factores de riesgo relevantes para la salud cardiovascular, como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, el nivel de actividad física total, la duración del sueño, el consumo de alcohol y el tabaquismo.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE EJERCICIO DIARIO

En comparación con quienes se ejercitaban más tarde, quienes lo hacían frecuentemente por la mañana tenían un 31 % menos de probabilidades de padecer enfermedad coronaria, un 18 % menos de probabilidades de tener hipertensión, un 21 % menos de probabilidades de tener hiperlipidemia, un 30 % menos de probabilidades de tener diabetes tipo 2 y un 35 % menos de probabilidades de tener obesidad. Estas asociaciones fueron independientes de la cantidad total de actividad física diaria. El ejercicio entre las 7.00 y las 8.00 de la mañana se asoció con la menor probabilidad de padecer enfermedad coronaria.

Los investigadores afirman que el estudio, presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología (ACC.26), ofrece una visión más integral del ejercicio que las investigaciones anteriores y sugieren que el momento en que se realiza podría representar un aspecto de la salud cardiometabólica que hasta ahora se había subestimado.

Históricamente, la mayoría de los estudios han evaluado los niveles totales de actividad física o han registrado el momento del ejercicio durante períodos cortos; este es el primer estudio a gran escala que evalúa la cantidad y el momento del ejercicio basándose en datos a largo plazo obtenidos con dispositivos portátiles.

"Anteriormente, los investigadores se centraban principalmente en la cantidad de actividad física, el número de minutos o la intensidad --apunta Patel--. Ahora, con uno de cada tres estadounidenses que posee un dispositivo portátil, podemos analizar el ejercicio minuto a minuto, lo que abre un sinfín de posibilidades para nuevos análisis".

Los hallazgos muestran únicamente una asociación y no indican si los hábitos de ejercicio tempranos provocan mejoras en los indicadores de salud, señalan los investigadores. Patel afirma que factores biológicos como las hormonas, el sueño o la genética podrían influir en las asociaciones observadas.

Los factores conductuales y psicológicos también podrían estar involucrados; por ejemplo, hacer ejercicio temprano en el día podría generar mayores niveles de energía y una alimentación más saludable a lo largo del día, o podría ser más común entre las personas que priorizan los hábitos saludables en general. Por ello, los autores concluyen que futuras investigaciones podrían ayudar a determinar el papel de estos factores y a fundamentar las recomendaciones sobre ejercicio.