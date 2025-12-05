Málaga del Fresno (Guadalajara) se coloca como el municipio que más camina en el mes de noviembre

Málaga del Fresno se coloca como el municipio que más camina en el mes de noviembre - LIGA ACTÍVATE

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Málaga del Fresno (Guadalajara) se ha alzado con la victoria en Liga Actívate, siendo el que más ha caminado en el mes de noviembre, con sus vecinos caminando una media de 432 kilómetros, 19.061 pasos y un consumo calórico de 17.154 kilocalorías.

En esta liga de pasos para municipios y vecinos, que a través de una aplicación premia a sus participantes por caminar con promociones y regalos, ha quedado en segundo lugar Quintanar de la Orden, con una media de 13.956 pasos, y en tercer lugar Caniles una media de 13.777.

"Damos nuestra enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes. Promover un modelo de vida activo es cada día más importante, nos encanta ver la vitalidad de participantes que salen a caminar con Liga Actívate", ha afirmado el coordinador de Liga Actívate, Daniel Gómez.

La clasificación de Liga Actívate se basa en los pasos que cada usuario registra con su móvil, y la aplicación muestra una Jornada Diaria con los pasos de cada día y un Ranking Mensual que acumula el total del mes, premiando a quien más camina.

Los municipios compiten contra la media de pasos de sus vecinos, lo que anima a la ciudadanía a salir a caminar. Existen diferentes categorías (local, provincial, regional y nacional) que permiten ver la posición individual y municipal.

Estas ligas tienen una duración mensual, y ofrecen premios y promociones de los patrocinadores a los usuarios que caminan en la plataforma. La aplicación móvil se encuentra en Google Play y Apple Store, y está disponible para los usuarios de ambas plataformas.