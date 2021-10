El mal uso de lentes cosméticas de fantasía y maquillaje puede provocar daños "irreversibles" en la visión

Las lentes cosméticas de fantasía no homologadas y el maquillaje pueden llegar a provocar la pérdida de visión

Las lentes cosméticas de fantasía no homologadas y el maquillaje pueden llegar a provocar la pérdida de visión - CNOO

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) ha alertado del uso inapropiado de lentes cosméticas de fantasía y maquillaje porque puede provocar daños "irreversibles" en la visión. Esta recomendación la han realizado ante la próxima festividad de Halloween.

Alguno de estos accesorios, añade CNOO, son adquiridos en comercios físicos y 'on line' no autorizados, en los que no hay ningún control ni garantía de seguridad.

"Muchos usuarios de lentes de contacto creen que les sirve cualquier lente, incluidas las cosméticas, y que no precisan una nueva adaptación del óptico-optometrista. Esto es un error, pues es el profesional óptico-optometrista el que puede instruir en el uso, manipulación y conservación de este tipo de lentes, además de prescribirle unas lentes de contacto homologadas y seguras", ha explicado el decano del CNOO, Juan Carlos Martínez.

En concreto, las lentes de fantasía y el maquillaje puede provocar irritación, conjuntivitis, reacciones alérgicas y, en casos más extremos, pérdida de visión. En el caso del maquillaje, la mayoría de las infecciones y lesiones oculares son resultado de su utilización inadecuada más que de alguno de sus componentes, ya que una manipulación deficiente puede favorecer la proliferación de bacterias y hongos.

"La clave en estos casos es utilizar cosméticos indicados para el área ocular, no dejar que se cubran de polvo o se manchen, y lavarse las manos antes de maquillarse", ha asegurado la entidad. Además, añaden, las lentes cosméticas de fantasía se consideran productos sanitarios, por lo que se deben adaptar de forma individual a cada paciente y al estado de su visión.

Para ello, los expertos deben evaluar las particularidades de cada ojo con el fin de evitar síntomas como la sequedad o incluso el dolor, como consecuencia del material utilizado para la fabricación de la lente.

Así pues, el CNOO ha elaborado unos consejos para mantener unas pautas de mantenimiento e higiene. Por ello, recomienda acudir al especialista para determinar si la persona es apta para llevar este tipo de lentes; en caso de sentir incomodidad, recomiendan aclararlas con el líquido correspondiente; mirar hacia abajo y parpadear hasta su ajuste; llevar a cabo una estricta higiene antes de manipularlas; y, por último, aconsejan no adquirir este producto en puntos de venta no autorizados.

Finalmente, en cuanto a la aplicación de purpurina o brillantina en los ojos, los ópticos han recalcado en que se debe tener cuidado, puesto que, "los ojos deben estar bien cerrados a la hora de utilizarla, mientras que al desmaquillarse es recomendable quitarse previamente las lentes de contacto para evitar que entren en contacto con algún resto del maquillaje".