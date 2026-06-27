Luz natural: el factor ambiental que se asocia a un menor riesgo de demencia

Archivo - Mujer madura relajándose en la orilla de la playa frente al océano - DAVID PETRUS IBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La demencia, la enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo, se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo y limitaciones en el funcionamiento diario. A medida que la población mundial envejece, la prevalencia de la demencia, que aumenta rápidamente, junto con la escasez de tratamientos eficaces, representa un desafío creciente para la salud y el bienestar socioeconómico.

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de identificar factores protectores y establecer estrategias de prevención eficaces. En este contexto, investigadores ven en la exposición a la luz como un factor clave para el sistema circadiano, que regula la función cognitiva; sin embargo, su relación con el riesgo de desarrollar demencia aún no está clara.

ESTUDIO EN 87.577 ADULTOS SIN DEMENCIA

Una nueva investigación de la Universidad Médica de Guangzhou, en China, publicada en la revista 'General Psychiatry', ha descubierto una relación entre una mayor exposición a la luz diurna y un menor riesgo de demencia.

Para el estudio, los investigadores midieron la exposición a la luz diurna y nocturna en 87.577 adultos sin demencia del Biobanco del Reino Unido, un 56 por ciento mujeres y la edad media era de 62 años. Tras un seguimiento medio de 8,1 años, 741 participantes desarrollaron demencia.

La exposición a la luz diurna y nocturna se midió mediante acelerometría de muñeca durante 7 días en condiciones de vida cotidiana. La incidencia de demencia se identificó a partir de datos de Atención Primaria, ingresos hospitalarios y registros de defunción.

Una exposición media a la luz diurna superior a 1.000 lux (un nivel de luz moderadamente brillante equivalente al de un día nublado al aire libre) se asoció con una reducción del 16% en el riesgo de demencia. Una mayor exposición a la luz diurna brillante (al menos 5.000 lux) se asoció con una reducción aún mayor del riesgo.

Una exposición a menos de 0,7 horas diarias de luz brillante durante el día fue un predictor más fuerte de demencia que seis factores de riesgo de demencia ya establecidos. La exposición a la luz nocturna no mostró una asociación significativa con el riesgo de demencia.

Así, como principal hallazgo se observó una asociación significativa entre la exposición a altos niveles de luz diurna y un menor riesgo de demencia. "La exposición a la luz diurna podría servir como un nuevo indicador del riesgo de demencia", concluye el autor principal, Hongliang Feng, doctor en filosofía de la Universidad Médica de Guangzhou.

LOS DATOS CLAVE PARA VER LA ASOCIACIÓN AL RIESGO DE DEMENCIA

• Más luz diurna, menos riesgo de demencia. Las personas expuestas a una intensidad media de luz diurna superior a 1000 lux tuvieron aproximadamente un 16% menos riesgo de desarrollar demencia que aquellas expuestas a menos de 1000 lux.

• La luz brillante parece proteger el cerebro. Los beneficios podrían explicarse por una mejor regulación de los ritmos circadianos y una reducción de trastornos mentales como la depresión, que es un factor de riesgo para la demencia.

• La duración de la exposición también importa. Los participantes expuestos a más de 7000 lux durante al menos 27 minutos diarios (0,45 horas) presentaron un 17% menos riesgo de demencia.

• La población recibe poca luz natural. La mayoría de las personas pasa cerca del 90% del tiempo en interiores, donde la iluminación habitual (300–500 lux) es inferior a los niveles asociados con beneficios para la salud cerebral.

• El estudio utilizó mediciones objetivas. La exposición a la luz se registró mediante dispositivos portátiles durante 7 días, lo que proporciona datos más precisos que los cuestionarios sobre tiempo pasado al aire libre.

• La luz fue un predictor importante. La exposición prolongada a luz brillante mostró una capacidad predictiva del riesgo de demencia superior a la de factores como la obesidad, la contaminación del aire o los traumatismos craneales.