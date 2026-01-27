La lumbalgia mecánica es la lesión deportiva más frecuente en atención primaria, según Camfic

Archivo - Persona haciendo ejercicio en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La lumbalgia mecánica, que puede llegar a afectar al 30-40% de la población activa, es la lesión deportiva más frecuente en las consultas de atención primaria, según un artículo del Grupo de Ejercicio Físico de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).

Miembros del grupo han alertado de que a atención primaria suelen llegar lesiones deportivas "como consecuencia de una práctica sin preparación ni supervisión", informa la Camfic en un comunicado de este martes.

Las consultas más habituales, después de la lumbalgia, son por esguince de tobillo (25-30% de las lesiones deportivas), tendinopatía rotuliana (20%), lesiones de los isquiosurales (12-16%), tendinopatía del manguito rotador del hombro (10-12%), fascitis plantar (10%), tendinopatía de Aquiles (6-10%), síndrome de la banda ilotibial (5-14%) y epicondilopatía (5-10%).

Dichas lesiones, que pueden cronificarse y limitar la práctica de ejercicio, muestran la "necesidad urgente de una prescripción segura, personalizada y monitorizada" desde la atención primaria.

"CON EL MISMO RIGOR QUE UN FÁRMACO"

La coordinadora del Grupo de Ejercicio Físico de la Camfic, Montserrat Romaguera, ha apuntado que la prescripción de ejercicio físico debe ser considerada "con el mismo rigor que un fármaco", individualizada, basada en evidencia y con seguimiento clínico.

"Si queremos cambiar la tendencia de sedentarismo y lesiones, hace falta pasar del consejo genérico a la prescripción activa y monitorizada", ha añadido.