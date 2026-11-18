Archivo - Saciedad, sin ganas de comer, dolor estómago - DOUCEFLEUR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EDIZIONES) -

Las prisas, las preocupaciones, la ansiedad, o los conflictos emocionales no resueltos pueden influir mucho más de lo que imaginamos en nuestra salud digestiva. El intestino y el cerebro están estrechamente conectados y, cuando vivimos bajo un estrés mantenido, esta comunicación puede alterar el funcionamiento del aparato digestivo, y favorecer la aparición de molestias.

Pero cuidar nuestra digestión no depende únicamente de lo que sentimos: masticar correctamente, comer en un ambiente tranquilo, respetar los horarios de las comidas, y dormir bien son también hábitos importantes. Así lo explica la dietista-nutricionista Lucía Redondo, durante una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus, que nos ofrece las claves para mejorar nuestra salud digestiva desde la vida cotidiana.

Reconoce que, aunque no todo es emocional, y también puede haber factores nutricionales, microbianos, o físicos que favorezcan o empeoren trastornos digestivos, en consulta ella ve con frecuencia que el estrés crónico y los conflictos emocionales no resueltos tienen un impacto profundo sobre la salud digestiva.

"El estrés que más influye en el cuerpo, de la manera más impactante, es fruto de los conflictos emocionales, de los problemas más profundos, de las preocupaciones, la ansiedad, la autoexigencia, o los miedos, más que el estrés del día a día. Y es un estrés emocional más invisible que afecta de manera más profunda y de lo que se debe hablar más.

EL EJE INTESTINO-CEREBRO

Explica esta doctora en Ciencias por la Universidad Católica de Valencia, dietista-nutricionista, máster en Nutrición y Metabolismo, en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y del desarrollo, entre otros, con motivo de la reciente publicación de 'Trastornos digestivos. Del síntoma a la causa: una guía paso a paso para recuperar tu bienestar digestivo' (Amat Editorial), que el cerebro y el intestino están conectados a través de una vía bidireccional conocida como eje intestino-cerebro, siendo el responsable de esta comunicación en gran parte el nervio vago, capaz de controlar funciones esenciales como la secreción de enzimas digestivas, la motilidad gástrica e intestinal, o la diversidad de la microbiota.

Señala Redondo que cuando vivimos en un estado de estrés crónico o anclados en un conflicto emocional sin resolver, se produce una inhibición del nervio vago, al mismo tiempo que se liberan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, que afectan negativamente a la digestión, disminuyendo la producción de jugos digestivos, aumentando la permeabilidad intestinal, y elevando la sensibilidad visceral.

"Cuando estás atrapado en conflictos de pareja, presión laboral, preocupaciones familiares, o sentimientos de soledad, tu cuerpo interpreta que estás en medio de una amenaza -como si aún lucharas contra leones en la sabana-. En ese estado de activación del sistema nervioso simpático, la digestión se paraliza: no es una prioridad, porque toda la energía se dirige hacia la supervivencia inmediata. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, es el que favorece el reposo, la reparación y el proceso digestivo. Por eso, calmar el sistema nervioso es uno de los pilares para sanar el aparato digestivo", cuenta en el libro.

LA IMPORTANCIA DE LA MASTICACIÓN

Pero también le concede una gran importancia para una mejor salud digestiva a la masticación, señalando que guarda una doble función clave:

·Triturar los alimentos de forma mecánica para facilitar su paso por el estómago y los intestinos.

·Estimular la secreción de enzimas digestivas, responsables de descomponer los nutrientes en partículas tan pequeñas que el cuerpo pueda absorberlas con eficacia.

"Es fundamental la masticación, e incluso cuando comemos pures, sopas, o caldos siempre recomiendo mantenerlo en la boca un poco para simular esa digestión y el poner en muchas ocasiones tropezones, o bien algunas verduras crudas o semillas para asegurar que mastiquemos ese alimento", aconseja esta experta en Nutrición.

COMER EN UN ENTORNO TRANQUILO Y REDUCIR EL NÚMERO DE COMIDAS

Pero también destaca que la rapidez con la que se come es muy importante y recuerda que se necesitan unos 20 minutos para activar las hormonas de la saciedad, "de manera que si engulles comerás más; por eso el comer tranquilo, masticando y pausadamente nos ayuda a saciarnos antes".

Después, apuesta por reducir nuestras comidas a tres al día, o incluso a dos, salvo excepciones, subrayando durante nuestra conversación que "lo más importante es dejar espacio entre comidas y el cenar pronto". Sobre el número de comidas aconseja dejar que pasen varias horas entre comidas, al menos cuatro horas, para que pueda trabajar el 'complejo motor migratorio', "una especie de camión de basura que va recogiendo los residuos de bacterias, de comida, y de toxinas que pueden acumularse, y que se pone en marcha con el descanso entre comida y comida, de manera que si picamos entre horas no dejamos al cuerpo que se limpie de manera natural. Este mecanismo sólo se activa después de varias horas sin ingerir alimentos".

En cuanto a cenar pronto, Lucía Redondo defiende que nuestro sistema digestivo está preparado para digerir durante las horas de luz, y menciona que hay incluso un estudio que compara comer la misma comida a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche, reflejando que se digiere mejor lo del desayuno.

"Lo que no podemos hacer es comer poco durante el día y en la cena nos relajamos y cenamos mucho porque esto no lo digerimos igual de bien. Debemos cenar pronto y ligero. Recomienda antes de las 9 pm seguro, y dejar pasar al menos 12 horas hasta el desayuno del día siguiente para que en este descanso nocturno se active el complejo motor migratorio", explica.

Es cierto, tal y como incide en el libro, en que hay excepciones, entre las que menciona a las personas con bajo peso, hipoglucemias o muy poca capacidad digestiva, en quienes dice que podría estar justificado el comer con más frecuencia.