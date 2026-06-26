López-Otín recibe el Premio al Pensamiento Humanista de la Fundación Máshumano

Carlos López-Otín, Ganador del Premio Pensamiento Humanista 2026 y Beatriz Sánchez Guitián, directora general de Fundación Máshumano. - FUNDACIÓN MÁSHUMANO

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bioquímico e investigador asturiano Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, ha sido galardonado con el Premio al Pensamiento Humanista 2026 que concede la Fundación Máshumano, en reconocimiento a su contribución a un pensamiento que integra ciencia, ética y cultura.

El premio fue entregado en la quinta edición de estos galardones, celebrada en la sede de Sagardoy, donde también se distinguió a José María Pérez, 'Peridis', con el Premio a la Acción Humanista por su trayectoria vinculada al patrimonio, la formación, la innovación social y el compromiso con las personas.

El jurado ha valorado en López-Otín su aportación científica en ámbitos como el cáncer, el envejecimiento o las enfermedades raras, así como su defensa de una visión de la ciencia abierta al diálogo con la ética y la filosofía, situando el conocimiento en relación con las grandes cuestiones humanas.

Durante su intervención, el investigador subrayó que "la última verdad de la ciencia y de la investigación se basa en dos palabras: la humildad y la humanidad", y defendió el papel de la educación como base del humanismo y motor de mejora social.

La laudatio fue pronunciada por José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly, de la que López-Otín es patrono y presidente de su Consejo Científico. El jurado de esta edición ha estado presidido por Mónica Margarit y ha contado con profesionales del ámbito de la cultura, la innovación social y la comunicación.

Por su parte, 'Peridis' ha sido reconocido por su labor al frente de la Fundación Santa María la Real, desde donde ha impulsado proyectos que vinculan la conservación del patrimonio con la generación de empleo y la transformación social.