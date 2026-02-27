Logran ver por primera vez cómo se organizan las "microgotas" que regulan los genes y reparan el ADN

Imagen de archivo - UNIVERSIDAD DE MURCIA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigadores ha logrado observar por primera vez la organización molecular de diminutas gotas líquidas que se forman en el núcleo celular, conocidas como condensados, y que desempeñan un papel clave en la expresión génica, la reparación del ADN y la respuesta frente al estrés celular.

Según ha informado la Universidad Complutense de Madrid en una nota de prensa, el hallazgo ha sido publicado en la revista Science y ha contado con la participación del investigador Ramón y Cajal Jorge Reñé Espinosa, del Departamento de Química Física de la Facultad de Ciencias Químicas, donde desarrolla un proyecto ERC Starting Grant.

La investigación, fruto de la colaboración con el profesor Michael K. Rosen, de la Universidad de Texas Southwestern, y la profesora Rosana Collepardo-Guevara, de la Universidad de Cambridge, se enmarca en el consorcio internacional Chromatin Collaborative Consortium. El estudio muestra cómo determinadas redes moleculares controlan propiedades como la densidad o viscosidad de los condensados, influyendo en su comportamiento celular.

El equipo se ha centrado en los condensados de cromatina, formados por el complejo de ADN y proteínas que organiza los genes, estructuras que se consideran esenciales para que las células compartimenten el genoma y regulen la activación o desactivación de los genes.

Mediante técnicas avanzadas de criotomografía electrónica combinadas con simulaciones multiescala de alto rendimiento, los científicos han revelado con un nivel de detalle cercano al atómico la organización química y las propiedades materiales de estos condensados. En este contexto, Reñé Espinosa ha diseñado los protocolos que han permitido mejorar la resolución de la cromatina hasta niveles casi atómicos.

Estos resultados suponen un avance en la comprensión de cómo la estructura interna de las gotas de cromatina está relacionada con su función celular y abren nuevas vías para estudiar cómo las células utilizan principios físicos para regular procesos biológicos fundamentales.