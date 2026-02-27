Linfoma folicular: un tratamiento clásico logra que muchos pacientes puedan considerarse curados por primera vez

Archivo - Imagen de microscopia de un linfoma desarrollado por ratones con alteraciones en el gen VAV1. - XOSÉ R. BUSTELO - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis de datos a largo plazo realizado por SWOG Red de Investigación del Cáncer (Estados Unidos) sobre pacientes tratados hace años con regímenes estándar de inmunoterapia y una combinación de quimioterapia conocida como CHOP sugiere que muchos pacientes con linfoma folicular ahora pueden considerarse curados. El análisis se publica en la revista 'JAMA Oncology'.

"Un subconjunto de pacientes con linfoma folicular en etapa avanzada puede lograr la cura con quimioinmunoterapia basada en CHOP, ya que las tasas de recaída disminuyen con el tiempo", comenta el director del Instituto de Cáncer Wilmot, Jonathan W. Friedberg, perteneciente ??al Centro Médico de la Universidad de Rochester (Estados Unidos), quien es el autor principal y correspondiente del artículo. "Este hallazgo representa un cambio de paradigma en nuestra comprensión y enfoque del linfoma folicular, con amplias implicaciones para las conversaciones iniciales con los pacientes y las estrategias de investigación futuras".

Históricamente, el linfoma folicular se ha considerado una enfermedad incurable y la mayoría de los pacientes experimentan recaídas incluso años después del tratamiento inicial. El artículo de JAMA Oncology informa sobre un análisis de datos de seguimiento de pacientes con linfoma folicular avanzado que habían sido tratados con un régimen de quimioinmunoterapia de primera línea estándar en un gran ensayo clínico.

Aproximadamente el 70 por ciento de los pacientes seguían vivos 15 años después de comenzar el tratamiento, y un método estadístico conocido como modelo de curación estimó que el 42 por ciento de los pacientes tratados se habían curado.

El modelado de curación incorpora las tasas de mortalidad de referencia en el análisis de los datos de supervivencia de los pacientes para estimar qué fracción de un grupo de pacientes puede considerarse curada de una enfermedad. Este modelado tiene en cuenta que, con el tiempo, se producirán algunas muertes de pacientes no relacionadas con la enfermedad en cuestión.

Los investigadores aplicaron un modelo de cura a los datos de seguimiento de 15 años del ensayo clínico S0016 realizado por la Red de Investigación del Cáncer SWOG, un grupo de ensayos clínicos financiado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), con la participación de otros grupos dentro de la Red Nacional de Ensayos Clínicos (NCTN) financiada por el NCI.

Este ensayo de fase 3, iniciado en 2001, incluyó a pacientes con linfoma folicular CD20 positivo en estadio avanzado sin tratamiento y asignó aleatoriamente a 531 de ellos a uno de dos tratamientos, ambos basados ??en un régimen de quimioterapia central conocido como CHOP (ciclofosfamida, hidroxidaunorrubicina, vincristina y prednisona). Un grupo trató a los pacientes con rituximab más la combinación CHOP (R-CHOP), mientras que el otro grupo utilizó CHOP seguido de radioinmunoterapia (CHOP-RIT).

Se demostró que, con un tiempo de seguimiento medio de 15,5 años después de que un paciente había comenzado el tratamiento, la tasa de recaída de la enfermedad se redujo sustancialmente con el tiempo, pasando del 6,8 por ciento de los pacientes que recayeron en los primeros 5 años a sólo el 0,6 por ciento que recayeron entre los años 15 y 20.

Quince años después de iniciar el tratamiento, aproximadamente el 70% de los pacientes seguían vivos. El análisis tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de tratamiento en las tasas de supervivencia general a 15 años.

Basándose en su trabajo, los autores concluyen que un subconjunto sustancial de pacientes con linfoma folicular en etapa avanzada pueden, cuando se los trata con un régimen estándar que incluye inmunoterapia y quimioterapia, lograr una cura funcional, definida como la ausencia de posibilidad de que el linfoma recurra durante la esperanza de vida del paciente.

"Estos resultados refuerzan que la quimioinmunoterapia de primera línea sigue siendo una opción importante, especialmente para los pacientes adecuados, ya que puede proporcionar un control a largo plazo de la enfermedad tras un tratamiento de duración limitada", destaca el doctor Mazyar Shadman del Centro Oncológico Fred Hutch (Estados Unidos), primer autor del artículo.

"A medida que incorporamos nuevos agentes al tratamiento de primera línea, la durabilidad observada aquí establece un alto estándar; las nuevas estrategias deberían apuntar no solo a mejorar las tasas de respuesta a corto plazo, sino también a igualar o superar la remisión a largo plazo y el potencial de curación".

La idea de que muchos de estos pacientes pueden curarse podría cambiar la forma en que se asesora a los pacientes recién diagnosticados y podría eliminar la necesidad de visitas de seguimiento oncológico y radiológico indefinidas después del tratamiento, y los pacientes eventualmente pasarían de la atención oncológica a un equipo de atención primaria.