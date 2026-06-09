La transformación digital en salud se atasca con el papeleo: entre licitaciones y regulación

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los procesos de licitación, la falta de gobernanza y una mala regulación retrasan la transformación digital en salud, hasta ocho años, según han destacado los expertos que han participado en el II Encuentro Interautonómico sobre Transformación Digital en Salud, organizado por SIX4Health con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

"La transformación digital avanza como nunca, los cambios son tremendamente rápidos, pero nuestras normativas, nuestras legislaciones, tardan muchísimo en el procedimiento y los plazos con los que nos encontramos son tremendamente tediosos", ha explicado el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, quien ha recordado la importancia de incorporar medidas más "versátiles"

En el mismo sentido, el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, Bernardo Valdivieso, ha destacado que un proyecto desde que se decide la estrategia, se acredita y se regula puede pasar de seis a ocho años, donde los primeros cuatro son de "generosidad", es decir "un trabajo invisible" en el que apuestan por infraestructuras y capacidades digitales.

Así, el objetivo es una gobernanza estable, una visión corporativa y una financiación sostenible. No obstante, "puedes invertir millones y millones en poner en marcha sistemas, soluciones, procesos que cumplan lo que tienes que hacer, pero no por ello hacer que sean sostenibles en el tiempo, que es importantísimo, debemos hacer que los proyectos sean sostenibles, seguros y humanos", ha añadido Ismael Vargas Pina, director general de Sistemas de Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud.

Los ponentes han puesto el foco en el Espacio Europeo de Datos en Salud, donde ven que la frontera de 2030 supondrá un reto para España, tanto por la sobrecarga de proyectos en paralelo como por la necesidad de escalar la gestión del dato y desplegar los nuevos roles que exigirá el reglamento.

Esta reunión ha reunido a 80 representantes de las 17 comunidades autónomas, junto a responsables sanitarios, expertos en innovación, compañías tecnológicas, industria farmacéutica y entidades clave del ecosistema digital en salud.

GOBERNANZA Y ORDENACIÓN DE LAS SOLUCIONES DIGITALES

Vargas ha declarado que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que se ordena, se opera, se procede la asistencia sanitaria, la interrelación con los pacientes y con la ciudadanía, pero este proceso requiere "un ejercicio de base profundo" en relación con la gobernanza y ordenación de las soluciones digitales.

Además, ha recalcado que más allá de centrarse en los avances que se incorporan al sistema, es importante mantener la sostenibilidad para que no caigan del servicio "los sistemas ya implantados". Por ello, más allá de contar con la financiación necesaria para mejorar el sistema sanitario, es necesario "ordenar y ver qué cambios se han implementado", para asegurar la sostenibilidad y el mantenimiento. Frente a ello, el "mayor problema" es la contratación pública.

Por otro lado, ha subrayado que es importante mantener el equilibrio entre la centralización y la distribución, para mantener una cooperación "en todos los niveles". Por esta razón, ha calificado como la "clave del éxito" que en Andalucía la dirección general haya sabido coordinar a todos los centros de forma lineal, y ha incidido en que el presupuesto es limitado, por lo que es necesario priorizar ciertos proyectos, para mejorar la investigación, la innovación y la prevención del sistema sanitario.

Por su parte, Valdivieso ha apuntado que su objetivo es introducir capacidades digitales para afrontar el camino a la medicina especializada y la previsión. Asimismo, ha señalado que es importante generar una estrategia conjunta con una misión corporativa, para que todas las CCAA puedan avanzar al mismo tiempo.

El director del SCS ha explicado su modelo de gobernanza adapatado al territorio canario que está "especialmente fragmentado", lo que dificulta la redistribución equitativa de los recursos. "Para nosotros es primordial y estratégico que el modelo de gobernanza cambie porque si no volveremos a repetir el error de gastar recursos, desarrollar proyectos que no abordan la población y, en definitiva, trabajar en una idea común que es el reparto equitativo", ha declarado.

Los ponentes han coincidido en que la mayoría de medidas sanitarias se intentan abordar desde un ámbito general que incluya a todas las comunidades autónomas, para que cada una puede decidir voluntariamente en cuál participar o no, ya que cada comunidad tiene realidades, presupuestos y capacidades distintas.

HOJA DE RUTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El encuentro celebrado este martes tiene como objetivo establecer una hoja de ruta que sirva como una herramienta útil de coordinación. Antes de empezar, han apostado por trabajar con todas las CCAA en próxima estrategia de salud digital, "sin correr" en los futuros proyectos, tratando de llevar a las CCAA a la misma velocidad, "para que ninguna quede rezagada" y, sobre todo, reflexionando sobre las necesidades de cada una.Los procesos de licitación, la falta de gobernanza y una mala regulación ret

"Lo primero es pararte a pensar dónde estás; que el dato sea tu centro y la IA tu solución; para eso no hay más que trabajar todos a una, uniformar procesos y maneras, pues si no, no hay dato de calidad; y mirar bien los reglamentos que afectan a esas dos variables, porque son muy exigentes en Europa", ha señalado Valdivieso.

En el mismo sentido, Goya ha recordado que, "en algún momento, quizás, toca dar un paso atrás para que todos podamos dar un paso adelante. Es tremendamente importante el análisis y tener la información controlada". "Hemos estado en un momento muy bueno de crecimiento, de desarrollo y ahora toca frenar, consolidar y analizar en qué hemos mejorado de verdad y en qué más hemos sido tan eficientes", ha afirmado.

Los ponentes han destacado el trabajo compartido que están haciendo las CCAA, así como puesto en valor la Estrategia Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el trabajo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el de Sanidad, partícipes en la coordinación entre comunidades.

"Cuando trabajamos conjuntamente somos mucho más potentes y es verdad que no siempre se dan las condiciones para poder hacerlo porque tenemos realidades diferentes, presupuestos diferentes y capacidades distintas; pero lo que sí tenemos que tener claro es que cada vez que podamos lo ideal es intentarlo", ha añadido el director del Servicio Canario de Salud.

EL FUTURO REQUIERE UNA "VISIÓN AMPLIA"

El viceconsejero digitalización de la CAM, Manuel Pérez Gómez, que ha inaugurado la jornada, ha explicado que la digitalización y la salud digital requieren una "visión amplia", con capacidades tecnológicas y confianza ciudadana. En este sentido, es necesario utilizar la tecnología para que el sistema sea "más seguro, cercano, preventivo" y que responda a las necesidades de las personas, y es fundamental "pasar del terreno teórico a la acción". Aun así, ha defendido que la tecnología nunca puede estar por encima de las personas.

Por otro lado, el CEO de SIX4Health e impulsor del encuentro, Carlos Zúñiga, ha declarado que este año han dado "un salto metodológico", de la hoja de ruta al piloto. "La transformación digital necesita menos declaraciones de intención y más proyectos bien definidos, evaluables y preparados para escalar", ha añadido.

En definitiva, los organizadores han señalado su intención de mantener este encuentro como una "cita anual de referencía para la innovación sanitaria en España, reforzando su papel como "espacio de conexión entre administraciones, industria, tecnología y profesionales sanitarios".