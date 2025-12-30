Leucemia linfocítica crónica: los tratamientos de duración limitada funcionan igual que las terapias continuas

El Dr. Francesc Bosch, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Vall d'Hebron del Grupo de Hematología Experimental del VHIO - VALL D'HEBRON INSTITUTE OF ONCOLOGY

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional ha respaldado los tratamientos dirigidos de duración fija frente a las terapias continuas en pacientes con leucemia linfocítica crónica, informa el Vall d'Hebron Institute of Oncology en un comunicado este martes.

Los resultados del ensayo clínico de fase 3 CLL17 revelan que los tratamientos dirigidos de duración limitada para la leucemia linfocítica crónica pueden ser tan eficaces como las terapias continuas tras comparar dos combinaciones de duración fija basadas en venetoclax frente al tratamiento continuo con ibrutinib.

El jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Vall d'Hebron del Grupo de Hematología Experimental del VHIO, Francesc Bosch, en representación del Grupo Español de LLC (GELLC), ha participado en este ensayo internacional cuyos resultados se han publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

RESULTADOS DEL ENSAYO CLL17

En el ensayo han participado un total de 909 pacientes con leucemia linfocítica crónica que recibieron o bien un tratamiento de duración limitada (venetoclax-obinutuzumab o venetoclax-ibrutinib) o uno continuo (ibrutinib) y, tras un seguimiento medio de casi 3 años, los resultados mostraron que los tres tratamientos controlaron la enfermedad de forma similar.

A los 3 años, alrededor del 80% de los pacientes seguía sin progresión de la enfermedad en los tres grupos, lo que demuestra que los tratamientos de duración fija fueron tan eficaces como el tratamiento continuo.

Un dato relevante es que, tras finalizar el tratamiento, una proporción mucho mayor de pacientes tratados con venetoclax no presentaba enfermedad detectable en sangre: más del 70% con venetoclax-obinutuzumab y casi el 50% con venetoclax-ibrutinib, frente a ninguno en el grupo tratado con ibrutinib continuo, lo que indica respuestas más profundas con tratamientos de duración limitada.