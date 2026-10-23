La legalización del cannabis se asocia con más ingresos por infarto e insuficiencia cardíaca, según un estudio

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MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un análisis de más de 50 millones de registros de altas hospitalarias, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston (Estados Unidos) revela que la legalización del cannabis recreativo en Estados Unidos está asociada a un aumento de los ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares.

El análisis, publicado en la revista de acceso abierto 'BMJ Open', muestra que los ingresos hospitalarios por fibrilación auricular (ritmo cardíaco anormal), insuficiencia cardíaca e infarto aumentaron más rápidamente después de la entrada en vigor de la ley en la región occidental de Estados Unidos que contaba con dicha política, en comparación con los estados que no la tenían.

El consumo de cannabis puede afectar la salud cardiovascular a través de diversos mecanismos fisiológicos, explican los investigadores. Además, las políticas de legalización se han asociado con un mayor uso de productos derivados del cannabis, especialmente entre las personas mayores, que ya presentan un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Según señalan, en junio de 2025, el uso de cannabis medicinal era legal en 41 estados de Estados Unidos., mientras que el uso recreativo era legal en 24.

Para evaluar el impacto potencial de las leyes sobre el cannabis recreativo en la salud cardiovascular, los investigadores obtuvieron datos sobre diagnósticos de alta hospitalaria y datos demográficos de los pacientes de la Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados (NIS, por sus siglas en inglés) para los años 2012-18 inclusive: los estados participantes en la NIS cubren alrededor del 97% de la población de Estados Unidos.

Los investigadores se centraron en la región occidental de los Estados Unidos (Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming), porque comenzó a legalizar el cannabis recreativo en enero de 2014. Esto ocurrió casi 5 años antes que en otras regiones, de modo que para 2018, más del 98% de la población de la región occidental vivía en un estado con venta legal de cannabis o limitaba con uno.

Los investigadores analizaron las tasas de ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca aguda, infarto de miocardio, fibrilación/aleteo auricular, accidente cerebrovascular isquémico (coágulo de sangre), tromboembolismo venoso o TEV (coágulo de sangre en una vena profunda) y taquicardia ventricular (latido cardíaco rápido).

Para cada uno de estos diagnósticos, estimaron las tasas regionales de referencia de ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes, utilizando datos ponderados del NIS (Sistema Nacional de Información Sanitaria) de los 2 años anteriores a la primera venta legal de cannabis recreativo.

Analizaron estas tasas antes y después de la legalización en la región occidental y las compararon con las de otras regiones que no habían promulgado la legislación. En total, analizaron datos de 50.042.564 registros de altas hospitalarias entre 2012 y 2018.

Durante el período de estudio, las personas ingresadas en el hospital en la región occidental fueron más jóvenes (edad promedio 51 frente a 55), vivían en códigos postales de mayores ingresos (26% frente a 19%) y se identificaban con menos frecuencia como blancos.

Antes de la entrada en vigor de la legislación (2012-2013), las tasas de altas hospitalarias para los diagnósticos incluidos eran más bajas en la región occidental que en las regiones donde no existía dicha legislación. Sin embargo, estas tasas aumentaron más rápidamente tras su aprobación.

El cambio estimado en las tasas de ingreso hospitalario por cada año de venta legal de cannabis fue estadísticamente significativo para la fibrilación auricular (un poco más del 2% más), la insuficiencia cardíaca (casi un 4% más) y el infarto de miocardio (un poco más del 3% más), después de ajustar por factores potencialmente influyentes.

Las tasas para los demás resultados estudiados fueron más altas, pero no estadísticamente significativas. Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer una relación de causa y efecto. Los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, entre ellas, la imposibilidad de analizar los resultados por separado para cada estado o el método de consumo de cannabis (fumado o no). Tampoco pudieron tener en cuenta las tendencias en el consumo ilegal.

No obstante, "si bien varios estudios han examinado la relación entre la legalización del cannabis recreativo y las afecciones psiquiátricas, el consumo de sustancias, las visitas a urgencias y los accidentes de tráfico, el nuestro es el primer estudio que examina la relación con las hospitalizaciones [cardiovasculares]".

A esto añaden que, "si bien un estudio observacional no puede probar la causalidad", sus hallazgos apuntan a posibles efectos adversos de la legalización del consumo recreativo en la salud de la población. "A nivel mundial, nuestros hallazgos respaldan un enfoque prudente respecto a las leyes de legalización, acompañado de la recopilación de datos sobre los resultados cardiovasculares", concluyen.