¿Lees con poca luz? ¿Y en el móvil? ¿Ves la tele con la luz apagada? Qué es perjudicial y qué no

Pasamos gran parte de nuestro día leyendo. Desde una etiqueta, hasta el ordenador o un libro si tenemos suerte de tener tiempo para ello y nos gusta. Pero, ¿lo hacemos en las mejores condiciones?

Charlamos para ello en Infosalus con Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, del equipo de córnea y cristalino del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, y miembro de la Sociedad Española de Oftalmología, quien afirma que, “sin duda”, es malo leer con poca luz: “Siempre hay que hacerlo con la iluminación adecuada, y también parpadeando y descansando la vista. Si no lo hacemos podemos dañar a los ojos, y hacer por ejemplo que progrese la miopía en los pacientes jóvenes”.

Así, insiste en que si leemos sin luz estamos forzando la vista, cuando está totalmente desaconsejado. “Es fundamental leer en espacios iluminados y siempre decimos que esa luz ocupe la superficie que leemos. Además, lo ideal es hacerlo con luz natural. De no poder hacerlo debemos tener la habitación bien iluminada y al leer con buena claridad evitamos sobreesfuerzos”, agrega.

El doctor Fernández-Vega insiste en este punto en que lo ideal es hacerlo a luz ambiente en el techo y otra más potente de mesa, de estudio, tipo flexo, que ilumine la superficie que vamos a leer. “Si encima tenemos luz natural mejor todavía”, apostilla.

En este sentido, recuerda que la luz natural influye “y mucho” en los pacientes jóvenes porque hay estudios que dicen que cuanto más tiempo se esté al aire libre menos progresa la miopía: “Tenemos una sustancia, la dopamina, y esto previene que el ojo crezca y que se haga miope, por lo que cuanto más estemos con luz natural será mejor para evitar la progresión de la miopía en pacientes jóvenes”.

ENTONCES, ¿ES MALO VER LA TELEVISIÓN CON LA LUZ APAGADA?

A la hora de ir al cine o de ver la televisión con la luz apagada asegura que no dañamos nuestros ojos porque usamos la vista de lejos y, aunque haya falta de luz, no estamos acomodando, prosigue este oftalmólogo. Es más, sostiene que había una creencia de que las pantallas, como leer en una tableta o en el móvil, son hábitos que dañan la vista pero no hay estudios científicos que lo confirmen.

“Todos los dispositivos electrónicos disponibles en el mercado han pasado unos determinados controles de calidad a la hora de garantizar la seguridad en este sentido”, manifiesta este experto.

CONSEJOS PARA CUIDAR DE LA VISTA EN EL DÍA A DÍA

Nuestra situación laboral implica mucho ordenador, por lo que dos consejos que ve muy importantes este oftalmólogo son, por un lado, contar con muy buena luz, descansar de vez en cuando, y tratar el ojo si es necesario, sobre todo si estamos en ambientes cargados, con mucha calefacción ahora que llega el invierno, o con mucho aire acondicionado; y dice que en ambientes cargados de polvo hidratar mucho el ojo.

“No es solo suficiente la luz frente al ordenador, sino también hay descansar de vez en cuando, y para eso se usa la regla del ‘20-20-20’, que consiste en descansar 20 segundos, mirando a 6 metros (20 pies), y cada 20 minutos”, aclara el miembro del equipo de córnea y cristalino del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

En verano, o en la nieve, usar gafas de sol para no producir complicaciones en la superficie ocular del ojo, y luego hacer revisiones periódicas en el oftalmólogo cuando toque, los niños peques a partir de los 4, también en los adolescentes para el control de miopía, y en torno a los 45 para descartar algunas patologías como el glaucoma son otras de sus recomendaciones a la hora de cuidar de nuestra vista.