Ni leche ni remedios caseros: qué hacer si un niño ingiere un medicamento o un producto tóxico

Archivo - Un niño está jugando con productos químicos de limpieza debajo del fregadero de la cocina. El bebé sostiene biberones con detergente. Niño de aproximadamente dos años (un año nueve meses) - ANDREY ZHURAVLEV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EDIZIONES) -

Un bote de ibuprofeno olvidado sobre una mesa, un detergente guardado bajo el fregadero, o una dosis mal administrada de vitamina D pueden convertirse en motivo de consulta urgente. Aunque las intoxicaciones infantiles representan un porcentaje relativamente pequeño de las atenciones en Urgencias, los especialistas recuerdan que siguen siendo una causa frecuente de accidentes domésticos, especialmente entre los niños de 1 a 5 años, una etapa marcada por la curiosidad y por la exploración del entorno.

Así nos lo explica Santiago Mintegui, pediatra del servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital de Cruces de Bilbao y miembro de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP), así como coordinador del Observatorio toxicológico de la SEUP, quien también nos advierte de que las intoxicaciones accidentales en los menores suelen darse con los medicamentos o con los productos del hogar.

Cuenta que estos menores son especialmente vulnerables a estas intoxicaciones por que se encuentran en plena fase de desarrollo. "Cuando todavía son muy pequeños, en muchos casos se intoxican porque los padres pueden darles mal la medicación; no son casos muy frecuentes pero los hay", relata.

Pero ya cuando empiezan a deambular, a partir del año de vida, dice este doctor que es el momento en el que se llevan todo a la boca, y la lejía, los detergentes, y demás productos del hogar son muchas veces origen de intoxicación accidental en los más pequeños de la casa, y "muchas veces porque se almacenan sin seguridad, en un armario, o en recipientes que no son los originales y esto puede generar confusión", destaca.

INTOXICACIONES CON LA VITAMINA D

Sobre las intoxicaciones dice que "antes el tóxico número uno era el paracetamol", la medicación que más se usaba como antitérmico, y ahora hay más niños que toman ibuprofeno, porque se encuentran con el bote abierto, por ejemplo, pero que también se intoxican por la dosis de medicación que le dan los padres.

Ahora, reconoce este experto en Urgencias pediátricas que últimamente se están recogiendo casos en menores de dos meses o menos intoxicados con vitamina D, que debe darse a los menores de un año a diario: "Este motivo de consulta hasta ahora inexistente es cada vez más frecuente y estamos viendo niños que reciben dosis excesivas de vitamina D, y que puede generar toxicidad".

SEÑALES DE ALARMA PARA ACUDIR A URGENCIAS

Con ello, subraya que son muchas las ocasiones en las que los padres se dan cuenta a tiempo de que se han intoxicado accidentalmente los niños, momento en el que todavía es raro que esta ingesta accidental les haya provocado síntomas, "salvo en los productos del hogar, en los detergentes monodosis, o en la lejía industrial, donde se ven lesiones en el aparato digestivo, así como molestias".

Eso sí, en la toma accidental de medicación apunta el pediatra Santiago Mintegui que es excepcional la presentación de síntomas, salvo en el caso de la toma de benzodiacepinas, que muchos padres usan para dormir, y cuya ingesta puede alterar el equilibrio del menor, o hacer que estén adormilados.

"Si uno tiene la duda, lo que hay que hacer es llamar al teléfono de información toxicológico porque en éste se nos dará la información de lo que se puede hacer de verdad. No se debe recurrir a cosas inútiles, como el darles leche cuando un niño ha tomado un tóxico. Es algo extendido, pero que no sirve, y luego se debe acudir al servicio sanitario", manifiesta este portavoz de la SEUP.

Además, reseña que es "excepcional" que un niño fallezca por la ingesta de medicación en el domicilio. Indica que en el Observatorio toxicológico de la SEUP se han recogido más de 4.000 casos por intoxicación y no han fallecido porque han acudido con prontitud al centro sanitario.

"Muchas veces contactan con sustancias que no les van a generar daño, y con esa llamada quizás se puede evitar la consulta en un hospital. En los niños pequeños las intoxicaciones suelen tener un buen pronóstico", agrega este pediatra experto en Urgencias.