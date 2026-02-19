El lado oculto de los ultramaratones: así envejece tu cuerpo incluso en carreras de 40 kilómetros

Archivo - Corredores de Maratón - VGAJIC/ ISTOCK - Archivo

Correr largas distancias se ha convertido en un objetivo fetiche para muchos aficionados al deporte, que encadenan medias maratones, maratones y ultras como si fueran niveles de un mismo juego. Detrás de las medallas, queda la sensación de estar cuidando el corazón y “ganando salud” a base de kilómetros. Sin embargo, un nuevo estudio pone el foco en lo que ocurre a nivel microscópico tras estas pruebas de resistencia extrema.

QUÉ LE OCURRE A LA SANGRE TRAS UN ULTRA

Las carreras de resistencia extremas dañan los glóbulos rojos de maneras que podrían afectar su correcto funcionamiento, según concluye un estudio liderado por la Universidad de Colorado Anschutz (Estados Unidos) y publicado en la revista 'Blood Red Cells & Iron' de la Sociedad Americana de Hematología.

Si bien la duración y las implicaciones a largo plazo del daño no están claras, el estudio se suma a la creciente evidencia de que las formas extremas de ejercicio pueden perjudicar, en lugar de favorecer, la salud general.

Si bien estudios previos han demostrado que los corredores de ultramaratón experimentan una degradación de los glóbulos rojos normales durante las carreras, lo que podría provocar anemia, las causas de este fenómeno siguen sin estar claras.

CUANDO LOS GLÓBULOS ROJOS ENVEJECEN DE GOLPE

Este estudio muestra que los glóbulos rojos de los atletas pierden flexibilidad después de una carrera larga, lo que podría reducir su capacidad para transportar eficazmente oxígeno, nutrientes y productos de desecho por todo el cuerpo. Además, el equipo de investigación logró proporcionar el mapa molecular más complejo y detallado hasta la fecha sobre cómo una carrera de resistencia modifica los glóbulos rojos.

"Participar en eventos como estos puede causar inflamación general en el cuerpo y dañar los glóbulos rojos", apunta el autor principal del estudio, el doctor Travis Nemkov, profesor asociado del departamento de bioquímica y genética molecular de la Universidad de Colorado Anschutz. "Con base en estos datos, no disponemos de una guía sobre si las personas deberían o no participar en este tipo de eventos; lo que sí podemos afirmar es que, cuando lo hacen, el estrés persistente está dañando la célula más abundante del cuerpo".

El estudio examinó los marcadores de la salud de los glóbulos rojos antes y después de que los atletas participaran en la prestigiosa carrera Martigny-Combes à Chamonix (40 kilómetros o aproximadamente 25 millas de longitud) y la Ultra Trail de Mont Blanc (171 kilómetros o 106 millas de longitud). Los glóbulos rojos transportan oxígeno y desechos por todo el cuerpo y deben ser lo suficientemente flexibles como para pasar a través de los vasos sanguíneos pequeños.

En el estudio, los investigadores recolectaron muestras de sangre de 23 corredores inmediatamente antes y después de carreras de larga distancia y analizaron miles de proteínas, lípidos, metabolitos y oligoelementos en su plasma y glóbulos rojos. Según los resultados, los glóbulos rojos de los corredores mostraron consistentemente evidencia de daño tanto mecánico (físico) como molecular. El daño mecánico a los glóbulos rojos probablemente se debió a las variaciones en la presión de los fluidos inducidas por la carrera a medida que los glóbulos rojos circulan por el cuerpo, mientras que los cambios moleculares probablemente se debieron a la inflamación y al estrés oxidativo (cuando el cuerpo tiene niveles bajos de antioxidantes, que combaten las moléculas que dañan el ADN y otros componentes celulares).

Estos patrones de daño, que esencialmente aceleran el envejecimiento y la degradación de los glóbulos rojos, se observaron claramente después de carreras de 40 kilómetros y se amplificaron en atletas que corrieron carreras de 171 kilómetros. Con base en esta observación, los investigadores especulan que, a medida que aumenta la distancia de una carrera, los atletas pueden esperar perder más glóbulos rojos y acumular más daño en los que quedan en circulación.

"En algún momento entre las distancias de maratón y ultramaratón, el daño realmente empieza a afianzarse. Hemos observado que este daño ocurre, pero desconocemos cuánto tiempo tarda el cuerpo en repararlo, si este daño tiene un impacto a largo plazo y si este impacto es positivo o negativo", expone el doctor Nemkov.

Con estudios adicionales, los investigadores afirman que los hallazgos podrían algún día ayudar a fundamentar estrategias para mejorar el rendimiento deportivo o reducir los posibles impactos negativos del ejercicio de resistencia mediante protocolos personalizados de entrenamiento, nutrición y recuperación. Los investigadores señalaron que comprender cómo responde el cuerpo a las condiciones extremas del ejercicio de resistencia también puede fundamentar estrategias para el manejo y la conservación de la sangre almacenada, que comienza a descomponerse tras unas semanas de almacenamiento, dejándola inutilizable para transfusiones después de seis semanas, según las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

"Los glóbulos rojos son extraordinariamente resistentes, pero también extremadamente sensibles al estrés mecánico y oxidativo", agrega el coautor del estudio, el doctor Angelo D'Alessandro, profesor de la Universidad de Colorado Anschutz y miembro del Salón de la Fama de la Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias. "Este estudio demuestra que el ejercicio de resistencia extrema acelera el envejecimiento de los glóbulos rojos mediante mecanismos que reflejan lo que observamos durante el almacenamiento de sangre. Comprender estas vías compartidas nos brinda una oportunidad única para aprender a proteger mejor la función de las células sanguíneas, tanto en atletas como en la medicina transfusional".

El estudio se vio limitado por el reducido número de participantes y la falta de diversidad racial, así como por el hecho de que solo se recogieron muestras de sangre en dos momentos. Los investigadores planean estudios con más participantes y muestras de sangre, así como mediciones adicionales en el período posterior a la carrera. También planean seguir examinando las posibilidades de mejorar la vida útil de la sangre almacenada.