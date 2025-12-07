El lado "luminoso" de las patologías mentales: ciertos síntomas pueden venir acompañados de habilidades extraordinarias

Archivo - Hombre ante los dos hemisferios del cerebro, mitad creativo y mitad lógica. - ALLVISIONN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades mentales se asocian casi universalmente a consecuencias negativas, sin embargo, los trastornos psicológicos también tienen atributos positivos y reconocerlos puede reducir el estigma, mejorar la atención y brindar esperanza a los pacientes y sus familias.

La profesora de psicología de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) June Gruber, junto concoautores de la Universidad de Cornell, han estudiado docenas de estudios que datan de hace décadas y que asocian la enfermedad mental con una mayor creatividad, empatía, resiliencia y otras cualidades positivas.

"La narrativa predominante en psicología clínica se centra en la salud mental desde la perspectiva de un modelo de enfermedad: nos enseñan a diagnosticar lo que está mal y a intentar solucionarlo -- afirma Gruber, directora del Laboratorio de Emoción Positiva y Psicopatología--. Esto omite el hecho de que, al mismo tiempo que las personas enfrentan desafíos de salud mental, también pueden crecer, prosperar e incluso desarrollar fortalezas únicas”.

Su estudio, publicado en la revista 'Current Directions in Psychological Science', destaca evidencia que muestra que las personas con esquizofrenia leve, hipomanía y trastorno bipolar tienden a obtener puntuaciones más altas en las medidas de creatividad y gravitan hacia profesiones más creativas.

“Algunas de las mentes más creativas de nuestra sociedad también han sido las mentes de personas que padecían enfermedades mentales”, dijo Gruber.

Las personas con antecedentes de depresión también tienden a mostrar mayor disposición a cooperar, según ha demostrado una investigación del laboratorio de Gruber y otros.

Un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder, realizado con casi 2.000 estudiantes universitarios, reveló que, si bien quienes se encuentran en el espectro bipolar reportan mayor conflicto social, también reportan redes sociales significativamente más amplias y sienten mayor apoyo social. Otro estudio del laboratorio de Gruber reveló que, si bien los adultos jóvenes con mayor riesgo de manía tienden a percibir incluso las situaciones negativas de forma excesivamente positiva, también son más capaces de detectar los cambios emocionales en los demás.

“En conjunto, nuestros hallazgos muestran que, además de los desafíos sociales bien documentados que acompañan a los trastornos del estado de ánimo, también puede haber fortalezas sociales significativas”, afirmó Gruber.

En el artículo Silver Linings, los autores señalan que muchas personas en remisión de una enfermedad mental recuerdan sus luchas más oscuras como catalizadores que les ayudaron a desarrollar resiliencia y autoconciencia.

Un ejemplo es un estudio de 2019, dirigido por el profesor de Psicología de Cornell, Jonathan Rottenberg, coautor del artículo "Silver Linings". Este reveló que, 10 años después de ser diagnosticados con depresión clínica, el 10 % de los participantes del estudio se encontraban "prosperando" (lo que significa que no solo estaban libres de depresión, sino que tenían un bienestar psicológico mejor que una cuarta parte de los adultos sin depresión).

Gruber y Rottenberg afirman que no pretenden transmitir una visión optimista que pase por alto el sufrimiento real que conlleva la enfermedad mental. Sin embargo, sí desean brindar esperanza, basada en datos, de que se pueden lograr resultados positivos.

También enfatizan que el artículo no es un llamiento a abandonar la medicación ni la psicoterapia, que pueden salvar vidas. Más bien, es un llamamiento a un enfoque más holístico de la investigación y la atención.

Gruber cree que al reconocer los aspectos positivos de las cosas, su campo puede reducir el estigma y potencialmente desarrollar planes de tratamiento que busquen preservar los rasgos únicos que a las personas les gustan de sí mismas, manteniendo a raya los elementos dañinos de su enfermedad.

“Si tienes una comprensión más holística de una persona, puedes hacer más para apoyarla”, dijo.