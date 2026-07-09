Del laboratorio a la almohada: un parche flexible mide la dinámica del agua cerebral y las fases del sueño

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MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Georgia Institute of Technology (Estados Unidos) han creado un parche flexible y portátil que se coloca en la frente para monitorizar la dinámica del agua cerebral durante el sueño.

Los investigadores afirman en 'Science Advances' que su dispositivo permite registrar la actividad del sistema glinfático, la vía del sistema nervioso central que utiliza el líquido cefalorraquídeo (LCR) para eliminar los productos de desecho metabólicos.

Si bien el dispositivo no monitoriza el LCR directamente, Seunghyeb Ban y sus colaboradores del Georgia Institute of Technology demuestran que puede registrar cambios en la dinámica del agua cerebral durante las diferentes fases del sueño, los cuales podrían estar relacionados con la actividad glinfática.

Los investigadores sugieren que un mayor conocimiento de este sistema de eliminación de desechos podría esclarecer posibles vínculos entre los trastornos del sueño y las enfermedades neurológicas. Su sistema portátil de infrarrojo cercano incorpora un fotodetector con LED que emiten luz en tres longitudes de onda diferentes.

El dispositivo recoge señales ópticas del cerebro relacionadas con la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, así como con las fracciones de agua, y puede registrar simultáneamente datos respiratorios, de frecuencia cardíaca y de oscilación lenta de las ondas cerebrales. Los investigadores confirman que la dinámica del agua cerebral depende de las transiciones entre las fases del sueño y, por lo tanto, podría utilizarse como biomarcador de dichas transiciones.