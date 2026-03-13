Juguetes con IA para niños pequeños: un estudio alerta de posibles riesgos psicológicos y emocionales

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer estudio sistemático sobre cómo los juguetes con IA generativa afectan a los niños pequeños revela que malinterpretan las emociones y tienen dificultades con tipos de juego importantes para su desarrollo, por ello, investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) recomiendan medidas para regular los productos y garantizar la seguridad psicológica.

Tal y como se revela en un informe de la propia universidad, los juguetes impulsados por IA que "hablan" con niños pequeños deberían estar regulados más estrictamente y llevar nuevas marcas de seguridad, según un informe que advierte que no siempre se desarrollan teniendo en cuenta la seguridad psicológica de los niños.

EL JUGUETE QUE TE ESCUCHA...PERO NO TE ENTIENDE

La recomendación aparece en el informe inicial de AI in the Early Years: un proyecto de la Universidad de Cambridge y el primer estudio sistemático de cómo los juguetes de IA generativa (GenAI) capaces de una conversación similar a la humana pueden influir en el desarrollo en los años críticos hasta los cinco años. El proyecto de un año de duración, en la Facultad de Educación de la universidad, incluyó observaciones científicas estructuradas de niños que interactuaban con un juguete GenAI por primera vez.

El informe recoge las opiniones de algunos profesionales de la primera infancia de que, con el tiempo, estos juguetes podrían apoyar aspectos del desarrollo de los niños, como las habilidades del lenguaje y la comunicación. Sin embargo, los investigadores también descubrieron que los juguetes GenAI tienen dificultades con el juego social y de simulación, malinterpretan a los niños y reaccionan de forma inapropiada a las emociones

Por ejemplo, cuando un niño de cinco años le dijo al juguete: "Te quiero", este respondió: "Como recordatorio amistoso, asegúrate de que las interacciones se ajusten a las pautas proporcionadas. Dime cómo te gustaría proceder".

ASÍ MALINTERPRETAN LAS EMOCIONES ESTOS JUGUETES

Aunque los juguetes GenAI se comercializan ampliamente como compañeros de aprendizaje o amigos, su impacto en el desarrollo de los primeros años apenas se ha estudiado. El informe insta a padres y educadores a proceder con cautela. Recomienda una regulación más clara, políticas de privacidad transparentes y nuevos estándares de etiquetado para ayudar a las familias a determinar si los juguetes son apropiados.

La investigación fue encargada por la organización benéfica para niños en situación de pobreza, The Childhood Trust, y se centró en niños de zonas con altos niveles de desventaja socioeconómica. Fue realizada por investigadores del Centro de Juego en la Educación, el Desarrollo y el Aprendizaje (PEDAL) de la Facultad.

La investigadora Emily Goodacre asegura: "Los juguetes de IA generativa suelen fortalecer su amistad con los niños que apenas están aprendiendo lo que significa la amistad. Pueden empezar a hablar con el juguete sobre sus sentimientos y necesidades, quizás en lugar de compartirlos con un adulto. Dado que estos juguetes pueden malinterpretar las emociones o responder de forma inapropiada, los niños pueden quedar sin el consuelo del juguete, ni tampoco sin el apoyo emocional de un adulto".

El estudio se mantuvo deliberadamente a pequeña escala para permitir observaciones detalladas del juego infantil y captar matices que los estudios a mayor escala podrían pasar por alto.

Los investigadores encuestaron a educadores de primera infancia para explorar sus actitudes y preocupaciones, y luego organizaron grupos focales y talleres más detallados con profesionales de primera infancia y 19 líderes de organizaciones benéficas infantiles. Trabajando con Babyzone, una organización benéfica de primera infancia, también grabaron en video a 14 niños en centros infantiles de Londres jugando con un peluche GenAI llamado Gabbo, desarrollado por Curio Interactive. Después de las sesiones de juego, entrevistaron a cada niño y a un padre, utilizando una actividad de dibujo para apoyar la conversación.

La mayoría de los padres y educadores sentían que los juguetes de IA podrían ayudar a desarrollar las habilidades de comunicación de los niños y algunos padres estaban entusiasmados con su potencial de aprendizaje. Uno dijo a los investigadores: "Si se vende, quiero comprarlo".

Sin embargo, a muchos les preocupaba que los niños formaran relaciones "parasociales" con los juguetes. Las observaciones respaldaron esto: los niños abrazaron y besaron el juguete, dijeron que les encantaba y, en el caso de un niño, sugirieron que podrían jugar al escondite juntos.

Goodacre enfatizó que estas reacciones podrían simplemente reflejar la vívida imaginación de los niños, pero agregó que existía la posibilidad de una relación poco saludable con un juguete que, como lo expresó un profesional de primera infancia, "creen que los ama, pero no es así".

CUANDO LA IA NO CAPTA LAS EMOCIONES NI EL JUEGO

Los niños en el estudio a menudo tenían dificultades con la conversación del juguete. A veces ignoraba sus interrupciones, confundía las voces de los padres con las del niño y no respondía a declaraciones aparentemente importantes sobre sentimientos. Varios niños se frustraron visiblemente cuando parecía que no los escuchaba.

Los autores descubrieron que los juguetes GenAI también tienen un rendimiento deficiente en el juego social, que involucra a varios niños y/o adultos, y en el juego de simulación, ambos clave durante el desarrollo de la primera infancia. Por ejemplo, cuando un niño de tres años le ofreció un regalo imaginario al juguete, este respondió: "No puedo abrir el regalo" y luego cambió de tema.

Muchos padres se preocuparon por la información que el juguete podría estar registrando y dónde se almacenaría. Al seleccionar un juguete GenAI para el estudio, los investigadores descubrieron que las prácticas de privacidad de muchos juguetes GenAI no son claras o carecen de detalles importantes.

Casi el 50% de los profesionales de la primera infancia encuestados afirmaron no saber dónde encontrar información fiable sobre la seguridad de la IA para niños pequeños, y el 69% afirmó que el sector necesitaba más orientación. También plantearon inquietudes sobre la protección y la asequibilidad, y algunos temen que los juguetes de IA puedan ampliar la brecha digital.

Los autores argumentan que una regulación más clara abordaría muchas de estas preocupaciones. Recomiendan limitar hasta qué punto los juguetes animan a los niños a entablar amistad o confiar en ellos, políticas de privacidad más transparentes y controles más estrictos sobre el acceso de terceros a los modelos de IA.

"Un tema recurrente durante los grupos de discusión fue que la gente no confía en que las empresas tecnológicas hagan lo correcto", indica la profesora Jenny Gibson, otra coautora del estudio. Unas normas claras, sólidas y reguladas mejorarían significativamente la confianza del consumidor.

El informe insta a los fabricantes a probar los juguetes con niños y a consultar con especialistas en protección antes de lanzar nuevos productos. Se anima a los padres a investigar los juguetes GenAI antes de comprarlos y a jugar con sus hijos, creando oportunidades para conversar sobre el mensaje del juguete y cómo se siente el niño. Los autores también recomiendan mantener los juguetes con IA en espacios familiares compartidos donde los padres puedan supervisar las interacciones.