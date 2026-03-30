Jugar con muñecas mejora la comprensión social de los niños, en comparación con el uso de tablets

Archivo - Niña con una muñeca. - SOLSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los niños que juegan con muñecas tienen una mayor capacidad para comprender los pensamientos y sentimientos de otras personas, en comparación con los que dedican su tiempo libre a la tablet, según revela una investigación liderada por la Universidad de Cardiff (Gales, Reino Unido) en colaboración con Barbie.

El estudio, publicado en 'PLOS One', contó con la participación de 73 niños de cuatro a ocho años, que fueron asignados de manera aleatoria para recibir una muñeca Barbie o una tablet con juegos descargados.

Durante seis semanas, los padres rellenaron diarios de juego, en los que registraron con qué frecuencia y durante cuánto tiempo jugaba su hijo, así como si lo hacía solo o con otras personas. Tras ello, los niños participaron en sesiones de juego en laboratorio donde completaron una tarea estandarizada de 'falsa creencia', utilizada por los psicólogos para medir hasta qué punto comprenden la perspectiva de los demás.

Los investigadores descubrieron que el juego con muñecas fomenta más el lenguaje emocional, la narración imaginativa y la interacción social que el uso de juegos en tablet. Además, los niños que jugaron con muñecas obtuvieron mejores puntuaciones en una prueba estándar que mide la 'teoría de la mente', es decir, la capacidad de comprender las creencias, pensamientos y sentimientos de otras personas y desarrollar relaciones con otros.

Según muestran los hallazgos, el juego imaginativo con juguetes puede ayudar a los niños a practicar la comprensión de las perspectivas de otras personas, favoreciendo su desarrollo social y emocional, así como ofrecer a los niños oportunidades para ensayar situaciones sociales.

La doctora Sarah Gerson, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Cardiff, ha explicado que el desarrollo de estas habilidades puede estar impulsado por el hecho de que los niños se sienten en un entorno seguro sin la presión de la presencia de otra persona.

"Cuando juegan con muñecas, los niños pueden interpretar personajes, crear narrativas y representar escenarios. Para ello, necesitan, y al mismo tiempo desarrollan, la capacidad de imaginar los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás", ha detallado Gerson.

JUEGO PARTICIPATIVO

En la investigación, los padres también informaron de que los niños tendían a involucrar más a hermanos, amigos o a los propios padres durante el juego con muñecas.

Por otra parte, los investigadores observaron que los niños con mayores dificultades en las relaciones con sus compañeros mostraron mejoras especialmente notables después de jugar con muñecas. Aunque esto solo se constató en el grupo que jugaba con muñecas, los investigadores señalan que se trata de un hallazgo exploratorio y que se necesitan más estudios para comprender sus causas.

Los investigadores han destacado que los resultados del trabajo no deben interpretarse como una prueba de que todo el juego basado en pantallas sea perjudicial. En este sentido, han señalado la importancia de ofrecer oportunidades de juego imaginativo y social durante la primera infancia.

Este estudio forma parte de un programa de investigación de varios años liderado por la Universidad de Cardiff en colaboración con Barbie, que explora los beneficios del juego con muñecas en el desarrollo infantil. Trabajos anteriores han utilizado tanto la neurociencia como la investigación conductual para analizar cómo los niños interactúan con muñecas durante el juego.