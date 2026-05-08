Jóvenes, más obesos y antes: el cambio de tendencia que inquieta a los especialistas

Archivo - Jóvenes con comida rápida. Ultrarocesados - SEVENTYFOUR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 May. (EDIZIONES) -

La obesidad entre los jóvenes ha aumentado más de un 40% en las últimas décadas, un dato que desmonta la idea de que las nuevas generaciones son más saludables que las anteriores, y son varios los factores que entran en juego en esta ecuación. El resultado es una generación que arrastra desde la infancia patrones que favorecen el aumento de peso, y que anticipa un impacto creciente en la salud pública en los próximos años.

Según explica el doctor Gontrand López-Nava, especialista en obesidad, durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, este incremento no responde tanto a la genética, como sí a un cambio profundo en los hábitos de vida: más sedentarismo, mayor consumo de ultraprocesados, y una relación cada vez más problemática con la alimentación.

"Pensábamos que sería lo contrario porque hay hábitos saludables en algunos jóvenes, pero sí se está viendo que las generaciones jóvenes han aumentado de peso y esto se atribuye a tres causas: los jóvenes de hoy son los niños de hace pocos años, y España por ejemplo lidera los 'ránkings' de obesidad infantil, fruto del sedentarismo por el ocio, del uso de dispositivos electrónicos; y luego existe un cambio en el hábito alimentario, donde hay un abundante consumo de azúcares, de bollería industrial", afirma el director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital HM Sanchinarro en Madrid.

Como la obesidad es crónica y progresiva, además, subraya este experto que estos hábitos alimentarios malos se heredan durante la juventud: "Muchos jóvenes han buscado remedios estéticos para adelgazar, remedios milagro, que a la larga son conductas que no implican un cambio de hábitos, sino que en muchos casos favorecen ese efecto rebote de reganancia de kilos". La tercera causa, según continua, es epidemiológica, de forma que el joven ya de por sí en su ocio, que es más sedentario, también conlleva el hábito de la comida basura.

HASTA QUÉ PUNTO LA GENÉTICA INFLUYE EN LA OBESIDAD

Preguntado sobre el peso de la genética en el desarrollo de obesidad, este médico especialista en Aparato Digestivo sostiene que en este escaso periodo de tiempo no ha dado tiempo de cambiarla, y que apenas ha influido en este fenómeno que se ha desarrollado en la última década de jóvenes cada vez más obesos o con exceso de peso.

"Todo se debe, como decimos, a hábitos epidemiológicos en la población y se ve en la obesidad infantil, que se traslada a los jóvenes, y se ve también en los adultos, en quienes se ha casi triplicado también la obesidad en los últimos años", agrega.

Sí reconoce que existe la predisposición genética a la obesidad, ahora bien, insiste en que los cambios alimentarios, psicológicos, de relación emocional con la comida, se encuentran en el 100% del paciente obeso, "tanto del que no tiene prediposición genética a engordar si no incurre en malos hábitos", y por supuesto en el que tiene genéticamente cierta propensión a la obesidad. "Aunque influye la genética, se ha visto que influye muy poco. El peso de la genética está ahí, pero el 80% del exceso de peso viene de los malos hábitos, de la conducta alimentaria", asevera el doctor Gontrand López-Nava.

LA OBESIDAD, UN PROBLEMA DE SALUD

Con todo ello, destaca este experto que la obesidad en jóvenes se ha constituido como un verdadero problema de salud, recordando que "el normopeso es salud, pero la obesidad es enfermedad ya o en el futuro".

Igualmente, mantiene este especialista de HM Hospitales que la obesidad es multifactorial, y por eso es imprescindible en su tratamiento el abordar varias esferas, y no sólo el tratamiento farmacológico si fuera prescrito por un especialista, sino también el ámbito psicológico, de relación de la comida, pero también el estilo de vida del paciente.

"Es importante que quede claro que no hay remedios milagrosos contra la obesidad. Y hay que tener claro que hay muchos problemas que son derivados de la obesidad y del exceso de peso, y que siempre hay que tratar la causa en origen de la obesidad", insiste este especialista.

A su vez, remarca que la obesidad provoca hasta 30 tipos de cáncer, "algo que es desconocido por la población general", aparte de que la obesidad representa actualmente "la primera causa de muerte previsible, cuando antes era el tabaco". "Un paciente obeso si pierde unos 20-30 kilos, la probabilidad de infarto de corazón o cerebral se divide entre cinco o en hasta10 posibilidades", agrega.

Dice que actualmente el perfil de persona obesa ha aumentado mucho en el caso de los varones, aunque la obesidad sigue siendo más frecuente entre las féminas. "Antiguamente la endoscopia bariátrica empezó con el balón gástrico, y con una motivación más estética, pero ahora el varón está más concienciado por la vida deportiva, o se le ve más leído en salud; de ahí que la edad media cuando se empieza a hacer endoscopia bariátrica eran los 44 del varón y ahora en los 35 años. Actualmente el porcentaje se sitúa en que un 60% de casos son mujeres, y el 40% restante varones", añade.