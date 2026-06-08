Archivo - José Manuel Porcel (SEMI), elegido por China para participar en un programa "para impulsar la investigación biomédica" - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha informado de que su vicepresidente, el doctor José Manuel Porcel, ha sido seleccionado por el Gobierno de China para participar en el Programa Individual de la Administración del Estado de Asuntos de los Expertos Extranjeros (SAFEA, por sus siglas en inglés), destinado a "impulsar la investigación biomédica, la innovación y la colaboración internacional".

"Durante los últimos años, he colaborado con este grupo de investigación en diversos proyectos multicéntricos, incluyendo ensayos clínicos, protocolos de investigación y estudios metodológicos que han dado lugar a publicaciones en revistas internacionales", ha indicado el representante de esta sociedad científica, la cual ha subrayado que esta acción busca "incorporar expertos internacionales a proyectos estratégicos".

En este sentido, desde la misma han indicado que el Ejecutivo chino ha elegido a Porcel "dentro de la categoría 'S' (Senior Talent), máxima categoría del programa, reservada a investigadores extranjeros con liderazgo internacional consolidado en sus respectivas áreas de conocimiento". Esto "supone un nombramiento formal como experto extranjero para colaborar con instituciones científicas chinas", ha explicado.

COLABORARÁ CON EL CHINA-JAPAN FRIENDSHIP HOSPITAL

"El nombramiento de SAFEA pretende reforzar este tipo de colaboraciones científicas estables entre instituciones chinas y expertos internacionales y supone un reconocimiento al trabajo de la Medicina Interna que se desarrolla en España", ha continuado este especialista, mientras que la SEMI ha subrayado que el mismo "colaborará con el China-Japan Friendship Hospital, de Pekín, uno de los centros médicos y de investigación más importantes del país".

Según ha expuesto, en concreto, intervendrá "en actividades de asesoramiento científico, diseño y desarrollo de proyectos de investigación, formación de profesionales sanitarios y promoción de colaboraciones internacionales en el ámbito de las enfermedades pleurales y la Medicina respiratoria".

"Porcel es una de las principales autoridades internacionales en el estudio de los derrames pleurales", ha proseguido la SEMI, que ha agregado que "ha publicado más de 400 artículos científicos, es investigador principal o coinvestigador principal de numerosos proyectos competitivos financiados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y ocupa posiciones de liderazgo de equipos editoriales como los de 'Section Editor del European Respiratory Journal' y 'Associate Editor' del 'ERJ Open Research'".

De hecho, ha puesto de manifiesto que, "según Expertscape, es el primer experto mundial en los ámbitos 'Pleural Effusion' y 'Hydrothorax', mientras que 'ScholarGPS' lo sitúa entre los investigadores más influyentes del mundo en enfermedades pleurales".