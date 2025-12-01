Javier Quintero, psiquiatra: "No debería ser un lujo pararnos a pensar cómo estamos"

El psiquiatra Javier Quintero, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, y profesor de la UCM, - ULI FOTÓGRAFO (EULOGIO VALDENEB

MADRID, 1 Dic. (EDIZIONES) -

Vivimos en piloto automático, y pocas veces nos detenemos a responder con honestidad una pregunta tan simple como '¿cómo estás?'. El psiquiatra Javier Quintero, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, y profesor de la UCM, propone en su nuevo libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz (Roca Editorial) un viaje de autoconocimiento y de equilibrio emocional.

Y es que su mensaje es claro: entender cómo nos sentimos es el primer paso para construir bienestar y recuperar la autonomía emocional en una sociedad que ha olvidado escucharse. "La felicidad está relacionada con la conciencia emocional y si no sé cómo estoy será difícil saber qué necesito cambiar", agrega.

El problema, según comentamos, es que nuestra vida actual nos impide pararnos a pensar cómo realmente nos encontramos, conectar con nosotros mismos y con nuestras emociones. "No debería ser un lujo, pero vamos en piloto automático y nuestro cerebro nos da 'inputs' constantes de cómo estamos hasta que un día una emoción es muy intensa y requiere de nuestra atención sí o sí", reconoce este psiquiatra durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus.

Además, señala que con las emociones muchas veces avanzamos con piloto automático y no nos preguntamos por ellas hasta que nuestro cerebro nos obliga a pararnos a pensar qué es lo que nos desborda y todo porque no le hemos hecho caso antes. "Tenemos que aprender a saber cómo estamos integrando nuestra conciencia en el día a día", resalta este experto.

LOGRAR EL EQUILIBRIO EMOCIONAL

A su juicio, el equilibrio emocional, o 'autonomía emocional', como él prefiere llamarlo, consiste primero en ser capaz de identificar nuestras propias emociones, y a partir de nuestros propios recursos. "El problema es que muchas veces no tenemos muy claro qué hacemos y por qué lo hacemos", agrega.

Después, habla del afrontamiento, todo lo que hacemos por cuidarnos, comer bien, dormir bien, practicar ejercicio, o incluso el mindfulness. "Podemos llevar nuestro autocuidado a un estado fantástico pero no hay que olvidarse por lo más sencillo, y esto nos lleva al tercer punto que es la comunicación interna, que nos dice cómo hacemos en el día a día las cosas", sostiene este doctor.

LAS SEÑALES QUE NOS ENVÍA EL CUERPO DE QUE ALGO NO VA BIEN

Y en cuarto lugar, este psiquiatra apunta al impacto que el día a día tiene sobre nosotros, de manera que nuestro cuerpo nos envía señales emocionales, pero también físicas y comportamentales de cómo nos encontramos.

"Puede hacerlo a través de emociones, pero también a través de síntomas físicos, como el tener un nudo en el estómago, presión en cabeza, y es que constantemente nuestro cuerpo nos da señales relacionadas con las emociones; también señales conductuales, el que estemos más cansados o irritables", agrega Quintero.

Por eso, hace hincapié este experto en la importancia de aprender a escucharnos, a prestar atención de nuestro estado emocional para afrontar o recolocar esas emociones. "Nuestro cuerpo nos da constantemente señales y éstas pasan desapercibidas hasta que son intensas, momento en el que son más difíciles de gestionar", sostiene.

EL MAPA EMOCIONAL, UNA HERRAMIENTA BÁSICA

Con todo ello, le pedimos a este experto que nos explique en qué consiste el mapa emocional que defiende como primer paso en su libro, indicando que se trata, básicamente de realizar un mapeo sobre cómo están nuestras emociones. "Consiste en la capacidad de visualizar esas emociones y de verlas; es la forma de ir cogiendo el lenguaje emocional", precisa.

Aquí, el doctor Quintero ensalza el papel del mapa emocional como una herramienta esencial con la que evaluar en qué punto estamos y a dónde queremos llegar en nuestro equilibrio emocional. "Pero para ello esto implica pararnos a pensar cómo estamos, algo que hoy es difícil hoy en día como hemos contado", reconoce.

Además, este psiquiatra subraya que no hay dos mapas iguales, sino que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mapa, esculpido por nuestras propias experiencias y desafíos: "Cada uno deberá aprender a leer su propio atlas emocional, descifrando y ajustando cada elemento para lograr esa armonía personal que tanto anhelamos".

Debemos empezar por abordar las emociones cotidianas, esas pequeñas ondas que nos preparan para que, utilizando un símil deportivo según apunta este psiquiatra, cuando lleguen las grandes olas emocionales tengamos recursos necesarios para surfearlas con destreza.

Hace hincapié en que reconocer y nombrar nuestras emociones en este camino es el punto de partida para comprender nuestra experiencia interna y para manejar lo que sentimos; recordando que las emociones fundamentales son la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco.

Pone, además, el ejemplo de la película de Pixar 'Inside Out' ya que, según explica, juega con las emociones básicas y deja claro que todas las emociones son importantes y es en el equilibrio donde se nos permite funcionar bien. "No hay emociones buenas o malas, y la tristeza, por ejemplo, tiene un sentido", puntualiza. Otros recursos que pueden ayudarnos en este camino son las estrategias de autoayuda, los planes de autocuidado, o el mindfulness por ejemplo.