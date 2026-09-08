Javier Álvarez, psicólogo, recomienda vuelta progresiva a la rutina y ejercicio aire libre para afrontar el otoño

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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El psicólogo Javier Álvarez, miembro de Top Doctors Group, recomienda realizar una vuelta progresiva a la rutina, practicar ejercicio al aire libre aprovechando la luz solar, mantener una buena higiene del sueño y cuidar las relaciones sociales para afrontar la llegada del otoño y los síntomas asociados a la llamada astenia otoñal.

Álvarez aconseja no terminar las vacaciones justo el día anterior a la vuelta a las clases o al trabajo, sino realizar una transición progresiva del "modo vacaciones" al "modo trabajo", ya que considera que tanto el cuerpo como el cerebro necesitan adaptarse a los cambios.

También recomienda hacer deporte al aire libre aprovechando la luz solar y tener en cuenta cómo afecta el cambio estacional a la biología. Asimismo, considera importante mantener una alimentación rica en grasas saludables y vitaminas y reducir el consumo de azúcares y productos ultraprocesados.

En cuanto al descanso, aconseja establecer un horario regular de sueño y evitar las pantallas al menos una hora antes de dormir. También pide no dejar de lado las relaciones sociales fuera del periodo vacacional y buscar momentos para mantener conversaciones y encuentros presenciales en lugar de limitarse al contacto digital.

Por último, recomienda plantear expectativas realistas en la vida diaria, sin asumir más obligaciones de las que se puedan o se quieran afrontar y reservando tiempo para el autocuidado.

OCTUBRE, EL MES CON MÁS CONSULTAS

Estas recomendaciones se producen ante la llegada del otoño, una época en la que en torno al 10 por ciento de la población experimenta algún síntoma asociado a la denominada astenia otoñal, según los datos aportados por el especialista. Entre un 1 y un 3 por ciento de las personas padece además un trastorno afectivo estacional (TAE), que, según la nota, alcanza su punto álgido en octubre.

El especialista señala que en su consulta se registra un incremento del 10% de las consultas relacionadas con la astenia otoñal y el TAE durante los meses de octubre y noviembre. Aunque el malestar comienza a gestarse en septiembre con la vuelta a la rutina, octubre concentra, según Álvarez, el mayor número de consultas psicológicas por esta causa.

Entre los síntomas asociados a la astenia otoñal cita la apatía, el cansancio y la falta de energía, el estado de ánimo decaído, las dificultades de concentración y la falta de motivación. Según explica, el otoño supone la llegada de una época con menos horas de luz y un descenso de las temperaturas, además del fin del periodo estival.

Álvarez apunta asimismo a factores externos que pueden agravar estos síntomas, como la incertidumbre política, económica y social, la hiperconectividad digital y la exigencia laboral. En su opinión, el uso intensivo de dispositivos y redes sociales puede alterar los ritmos circadianos, fomentar comparaciones y sustituir vínculos físicos por relaciones digitales, lo que puede aumentar la sensación de soledad y frustración.

Por otro lado, señala que el perfil más frecuente en consulta durante esta época, según Álvarez, es el de mujeres de entre 30 y 45 años con una alta carga de responsabilidad. Entre los factores que pueden influir en una mayor afectación cita la gestión y conciliación de los cuidados familiares, el hogar y las obligaciones laborales, así como la dificultad para encontrar tiempo para el autocuidado.