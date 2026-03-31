Jabones y toallitas antibacterianas: El riesgo oculto de la resistencia a los antimicrobianos

Archivo - Jabones y toallitas antibacterianas, entre los productos que pueden aumentar la resistencia a los antimicrobianos - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SIMONYI ZSOLT - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de científicos ha publicado un artículo de opinión a través del que ha advertido de que los jabones, las toallitas, los aerosoles y otros productos antibacterianos de uso diario contribuyen silenciosamente al aumento global de la resistencia a los antimicrobianos.

"Las estrategias globales contra la resistencia a los antimicrobianos se han centrado en hospitales y granjas, pasando por alto productos cotidianos de uso doméstico que pueden contribuir a su desarrollo", ha afirmado una de las autoras principales de este texto y profesora de la canadiense Universidad de Toronto, Miriam Diamond.

En esta línea, el artículo expone que la mayoría de los esfuerzos mundiales para prevenir esa resistencia se han enfocado en el uso excesivo de antibióticos en la atención médica y la agricultura. Así lo han explicado los investigadores de universidades e institutos de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Suiza.

Estos han destacado la creciente evidencia de que los biocidas comúnmente utilizados en productos domésticos, como los compuestos de amonio cuaternario y el cloroxilenol, pueden promover la resistencia de las bacterias no solo a los propios productos químicos, sino también a medicamentos antibióticos esenciales.

NO APORTAN NINGÚN BENEFICIO ADICIONAL PARA LA SALUD

Por ello, este artículo aborda los citados elementos, que no aportan ningún beneficio adicional para la salud en la mayoría de los casos. Mientras, y según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las infecciones resistentes a los antibióticos ya causan más de un millón de muertes al año en todo el mundo y podrían convertirse en una de las principales causas de fallecimiento en 2050, de igual modo que el cáncer.

"Los biocidas presentes en jabones y desinfectantes se vierten diariamente por millones de desagües domésticos, llegando a los sistemas de aguas residuales y al medio ambiente en general, donde crean las condiciones ideales para que las bacterias se adapten y se vuelvan más difíciles de eliminar", ha continuado Diamond.

A tenor de lo expuesto, considera que disminuir la utilización de estos productos "debería ser un objetivo prioritario para la prevención de la resistencia a los antimicrobianos". Esta "es una medida obvia para combatir la resistencia a los antimicrobianos", ha subrayado otra de las autoras principales de este texto, la directora de Comunicación Científica del Green Science Policy Institute, Rebecca Fuoco.

"Al eliminar gradualmente los aditivos antibacterianos innecesarios, podemos reducir la contaminación química, proteger la salud pública y ayudar a frenar la propagación de superbacterias", ha proseguido esta última que, junto al resto de firmantes, ha destacado numerosos estudios de laboratorio y de circunstancias reales que muestran que los niveles ambientales de estos químicos permiten que las bacterias resistentes sobrevivan y se propaguen.